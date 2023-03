Mars Sample Return Rückkehr vom roten Planeten

Weltraumtouristen starten ins All, die Raumfahrtnationen rüsten sich für die Rückkehr zum Mond. Aber es ist aufwendig, teuer und klimaschädlich, Menschen in den Weltraum zu schicken. Was spricht für die bemannte Raumfahrt? [mehr - zum Modulartikel: Bemannte Raumfahrt - Menschen im All - braucht's das wirklich? ]