Mondmission mit Artemis 1 Neuer Starttermin am 14. November

Die NASA will nach einem halben Jahrhundert wieder zum Mond. Den Anfang macht die unbemannte Mission Artemis-1. Nach bereits drei gescheiterten Starts visiert die Weltraumorganisation nun den 14. November an.

Nach monatelanger Verzögerung ist jetzt endlich ein neuer Starttermin für die unbemannte Mondmission Artemis 1 festgesetzt: der 14. November 2022. Dann soll ab 06:07 Uhr unserer Zeit die Raumkapsel Orion mit der neuen Trägerrakete SLS vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida, USA, ins All starten. Sie wird als erste mehrerer Artemis-Missionen den Mond nur umrunden, für Artemis 3 ist dann eine Mondlandung geplant.

Eigentlich hätte es längst losgehen sollen für Artemis 1: Der ursprüngliche Starttermin war am 29. August 2022. Weil aber eines der vier Triebwerke nicht genug heruntergekühlt werden konnte, wurde der Start abgebrochen. Auch den zweiten Startversuch von Artemis 1 am 3. September musste die NASA abbrechen. Diesmal war der Grund ein Wasserstoff-Leck beim Betanken der Rakete, das die NASA nicht beheben konnte. Beim nächsten Termin, dem 27. September, machte der Sturm "Ian" der NASA einen Strich durch die Rechnung. Auch dieser Versuch wurde abgesagt.

Der Mond gilt wieder als Reiseziel für die NASA

Nachdem der Mond jahrzehntelang noch nicht mal als Geheimtipp für Reisen ins All galt, ist er derzeit so beliebt wie nie zuvor: Die US-Weltraumbehörde NASA will mit ihrem Artemis-Programm wieder Menschen auf dem Mond spazieren lassen.

Die Raumfähre Orion (links) fliegt in dieser Illustration auf eine geplante Station in der Mondumlaufbahn (rechts) zu. Die künftigen Mondlandungen sollen nicht nur eine Stippvisite mit Fotomöglichkeit sein wie die Apollo-Missionen. Dieses Mal will die NASA dort bleiben, ein Camp auf dem Mond errichten und eine Raumstation in seiner Umlaufbahn parken.

Artemis: Eine Begriffserklärung Das Artemis-Programm ist das Programm, mit dem die NASA ihre Mondlandungen durchführen will. Die einzelnen Missionen sind dann durchnummeriert: Artemis 1, Artemis 2, etc. Für die Artemis 1-Mission wird die neue Trägerrakete SLS verwendet, welche die Raumfähre Orion auf ihren Weg zum Mond bringt. In dieser Raumfähre sollen künftig Astronautinnen und Astronauten zum Mond fliegen.

Der Mond soll dann nicht nur auch von Frauen und nicht-weißen Männern besucht werden dürfen, auch ein bisschen internationaler und privatwirtschaftlicher soll er werden. Geht es nun also endlich los mit der Erforschung des Weltalls durch Astronautinnen und Astronauten? Ist der Mond gar nur das Sprungbrett zum nächsten großen Ziel im All - dem Mars?

Noch ist diese Astronautin nur eine künstlerische Darstellung. Der Mond ist seit 1972 mehr oder weniger verwaist. Menschen waren seit einem halben Jahrhundert nicht mehr da. Die NASA will das mit ihrem Artemis-Programm ändern: Die US-Weltraumbehöre möchte Astronautinnen und Astronauten zum Mond schicken. Und dieses Mal würde sie gern nicht nur eine Flagge in den Mondboden rammen und ein paar Fußspuren hinterlassen. Nein, dieses Mal will die NASA zum Mond fliegen und dort auch bleiben.

Artemis: Mit der Schwester des Apollo will die NASA zurück zum Mond

Die neue Mondrakete SLS der NASA soll im Artemis-Programm zum Einsatz kommen. Der ehemalige US-Präsident Trump wollte eigentlich US-Amerikaner zu unserem Nachbarplaneten Mars schicken. Nachdem ihm klargemacht wurde, dass die NASA dieses Unterfangen nicht innerhalb seiner zwei angestrebten Legislaturperioden umsetzen werden könne, gab Donald Trump ein neues Ziel aus: Mit dem Artemis-Programm sollte bis 2024 die erste Frau und ein weiterer Mann zum Mond geschickt werden. Lunare Rückkehr statt marsianisches Neuland - aber immerhin.

Inzwischen hat die NASA die geplante astronautische Mondlandung auf frühestens 2025 verschoben. Zuerst soll die Vorhut starten: Die Mission Artemis 1 ist ein unbemannter Testlauf, bei der erstmals die neue Trägerrakete SLS ("Space Launch System") abheben und die ebenfalls neue Raumfähre Orion gen Mond befördern soll.

Die Mission Artemis 1 soll eine Runde um den Mond drehen

So sollte die Mission Artemis 1 ablaufen. Bevor wieder Menschen auf dem Mond spazieren können, muss erst mal die Ausrüstung getestet werden - im Rahmen der Artemis 1-Mission. Die besteht vor allem aus der Orion-Raumkapsel, die mit der neue Trägerrakete SLS in Richtung Mond geschossen wird. Bevor die Raumkapsel in eine Mondumlaufbahn einschwenkt, sollen mehrere Minisatelliten, sogenannte "CubeSats" ausgesetzt werden. Nach einer bis anderthalb Runden um den Mond wird Orion die Heimreise antreten und schließlich im Pazifik landen. Das ist auch ein Test für die Hitzeschilde der Raumfähre - denn so ein Eintritt in die Erdatmosphäre ist nichts, was man im Labor üben kann.



Die NASA plant, dass die gesamte Mission bis zu 42 Tage dauern wird. Je nach Startfenster braucht die Raumkapsel bis zu 14 Tage zum Mond und wird sechs bis 19 Tage in seiner Umlaufbahn verbringen. Der Rückflug kann bis zu 19 Tage dauern.

An der Mission Artemis 1 ist auch Europa beteiligt

Für die Mission Artemis 1 wird Orion auf der Trägerrakete montiert. Das Servicemodul für Orion hat die ESA beigesteuert. Die ESA verfolgt derzeit keine eigenen Mondlandepläne, würde allerdings auch gerne europäische Astronautinnen und Astronauten zu unserem Erdtrabanten schicken. Deshalb hat sie das Servicemodul für die Orion-Raumkapsel beigesteuert.

Das European Service Module (ESM) versorgt die Raumfähre Orion mit Strom, Wasser, Luft, einem Antriebssystem sowie gemütlichen Temperaturen. Wiederverwendbar ist es nicht: Für jede Mission im Rahmen des Artemis-Programms braucht es ein neues ESM. Dabei ist das ESM-1 für die Artemis 1-Mission ein Tausch im Rahmen des Betriebes der Internationalen Raumstation ISS. Allerdings möchte die ESA weitere ESMs für echte Mondflüge tauschen: So gilt es bereits als abgemacht, dass drei ESA-Astronautinnen oder Astronauten mit der NASA zum Lunar Gateway, der künftigen Raumstation in der Mondumlaufbahn, fliegen dürfen. Zu diesem steuert die ESA Module bei.

Ob eines Tages allerdings dann auch eine Europäerin oder ein Europäer auf der Mondoberfläche landen darf, ist noch nicht geklärt.

Artemis 1: Shaun das Schaf fliegt mit

Er fliegt mit Artemis 1 zum Mond: Shaun das Schaf Die Artemis 1-Mission wird ohne Menschen an Bord gen Mond starten. Das heißt aber nicht, dass die Sitze in der Raumfähre Orion nicht belegt sind. Dort sitzen unter anderem Puppen für ein Strahlungsexperiment des DLR sowie der Commander Moonikin Campos, eine Art Dummy der NASA, der die Vibrationen und Beschleunigungen an Bord von Orion während des Fluges messen soll. Eine Stoffpuppe von Snoopy darf sogar frei im Raumschiff herumfliegen: Snoopy dient als "Zero G Indicator" und zeigt so an, wenn die Raumfähre die Schwerkraft der Erde hinter sich gelassen hat.

Und noch jemand fliegt mit: Shaun das Schaf - oder zumindest eine Stoffpuppe davon. Der inoffizielle ESA-Astronaut Shaun ist Teil des "Official Flight Kits" der NASA, das im Rahmen von Artemis 1 eine Runde um den Mond dreht. Auch mit an Bord sind unter anderem Hunderte von Landesfahnen, Samen für Platanen, USB-Sticks und Sticker diverser Weltraumagenturen.

Was die NASA für ihre Artemis-Mondlandungen braucht Bodensysteme: Auch auf dem Erdboden will alles für eine Mondlandung vorbereitet sein. Der NASA-Weltraumbahnhof wird dafür ein wenig umgerüstet: Ein Beispiel ist das Vehicle Assembly Building, in dem die Rakete für den Flug zum Mond zusammengebaut wird.

So wie einst Apollo 8: Die Artemis 2-Mission

Kanada steuert den Canadarm3 zur Mondstation bei und bekommt dafür einen Platz bei einem Flug um den Mond mit Artemis 2. Die Crew von Apollo 8 schrieb 1968 Geschichte, als erstmals Menschen den Mond umrundeten. Die Crew von Artemis 2 soll es ihnen gleich tun und in der Raumfähre Orion um den Mond herumfliegen - ohne dabei zu landen und auszusteigen, wohlgemerkt. Vor allem für Kanada und die Canadian Space Agency (CSA) dürfte Artemis 2 eine richtig große Show werden: Denn mit an Bord wird eine kanadische Astronautin oder ein kanadischer Astronaut sein. Den Sitzplatz um den Mond gibt's, weil Kanada einen robotischen Arm ("Canadarm3") zur künftigen Mondstation beisteuert.

Das European Service Module auf dem Weg zum Mond Was man wohl für einen Flug um den Mond braucht? Die Artemis 2-Mission wird mindestens acht Tage dauern. Das European Service Module ESM-2 der europäischen Weltraumorganisation ESA wird die Astronautinnen und Astronauten dabei mit allem versorgen, was sie im All brauchen:

8600 Kilogramm nutzbarer Treibstoff

240 Kilogramm Trinkwasser

30 Kilogramm Stickstoff

90 Kilogramm Sauerstoff

bis zu 380 Kilogramm Nutzlast Vor der Rückkehr zur Erde wird die Raumfähre Orion vom ESM entkoppelt. Das European Service Module verglüht anschließend in der Atmosphäre. Für jede Artemis-Mission mit der Orion-Raumkapsel braucht es daher ein neues ESM. Die Kosten eines Moduls betragen rund 250 Millionen Euro.

Im Rahmen von Artemis sollen auch kommerzielle Anbieter zum Mond fliegen

Während die NASA für ihr Apollo-Programm auf Marke Eigenbau setzte, soll dies bei Artemis anders sein: Die US-Weltraumbehörde beauftragt im Rahmen der "Commercial Lunar Payload Services" (CLPS) Initiative kommerzielle Unternehmen damit, Nutzlasten zum Mond zu bringen und beispielsweise am Südpol des Mondes schon mal einige Vorbereitungen für die Rückkehr US-amerikanischer Astronautinnen und Astronauten zu treffen.

Auch kommerzielle Unternehmen wollen zum Mond Intuitive Machines will seinen Nova-C Lander auf dem Mond landen lassen Das Unternehmen Intuitive Machines will noch 2022 seinen Mondlander Nova-C zum Mond schicken. Das US-Unternehmen Intuitive Machines will nach derzeitigen Planungen bald seinen Mondlander Nova-C zum Mond schicken. Eine Falcon 9-Rakete des US-Unternehmens SpaceX soll den Mondlander gen Erdtrabanten befördern. Es wäre der erste Flug zum Mond im Rahmen der CLPS-Initiative. Landen soll Nova-C im Oceanis Procellarum. Mit an Bord befinden sich neben der Nutzlast der NASA auch "kommerzielle Nutzlasten": unter anderem wohl zwei Modellautos, die sich auf dem Mond ein Rennen liefern sollen. Das US-Unternehmen Astrobiotic möchte einen Falken zum Mond schicken Das US-Unternehmen Astrobiotic möchte seinen Peregrine-Lander zum Mond schicken. Die Rakete dafür ist aber noch nicht fertig. Ein weiterer kommerzieller Anbieter würde gerne in Kürze rund 90 Kilogramm Nutzlast zum Mond schicken: Das US-Unternehmen Astrobiotic möchte seinen "Peregrine"-Lander (Falke) mit 14 Experimenten der NASA sowie 14 kommerziellen Nutzlasten bestücken - unter anderem einem britisch-ukrainischem "Rover" namens Spacebit, der sich auf vier Beinen über die Mondoberfläche bewegen soll, sowie einem Instrument des DLR, das Strahlung messen soll.



Allerdings ist die dafür vorgesehene Vulcan Centaur-Rakete der United Launch Alliance (ULA) noch nicht ganz so weit: Der Jungfernflug dieser neuen Trägerrakete soll nämlich mit dem Peregrine-Lander an Bord stattfinden. Ob diese Rakete erst 2023 oder sogar noch später abheben wird, ist daher derzeit noch unklar. Astrobiotic will nach Wasser auf dem Mond suchen Ein Rover namens VIPER soll am Südpol des Mondes nach Wasser und Eis suchen. Das US-Unternehmen Astrobiotic hat noch einen weiteren Auftrag der NASA erhalten: Das Unternehmen soll eine Mondlandefähre namens "Griffin" bauen. Griffin soll einen Rover zum Mond bringen: Dieser heißt VIPER und wird von der NASA selbst gebaut. Mit VIPER möchte die NASA am Südpol des Mondes nach Eis und Wasser suchen. Losgehen soll es aber erst 2024.

Endlich wieder ein Mondspaziergang: Artemis 3

Bislang ist diese Darstellung einer Mondlandung nur eine computergenerierte Grafik - die Variante im echten Leben gibt's vielleicht 2025. Artemis 3 ist die Mission, mit der NASA noch in diesem Jahrzehnt eine Mondlandung mit Menschen schaffen will. Zwar passen in die Orion-Raumkapsel vier Astronautinnen oder Astronauten, aber umsteigen in die Mondlandefähre, die vom US-amerikanischen Unternehmen SpaceX gebaut wird, dürfen dann wohl nur zwei Mondbesucher - darunter mindestens eine Frau. Fast eine Woche lang sollen die zwei Astronauten auf dem Mond verbringen, wahrscheinlich in der Region rund um den Südpol. Diese gilt als besonders interessant, da es dort Wasservorkommen in der Form von Eis geben könnte.

Wer die glücklichen Auserwählten sind, ist bislang noch nicht bekannt. Die NASA hat verkündet, dass prinzipiell jedes Mitglied ihres Astronautenkorps für die Artemis 3-Mission infrage käme. Das umfasst derzeit 42 Astronautinnen und Astronauten.

Wann geht's los zum Mond? Das Startdatum für Artemis 3 hat sich immer weiter nach hinten verschoben. Ursprünglich wollten die USA schon 2024 mit Menschen zum Mond zurückkehren. Aber aufgrund eines Rechtsstreits - das Unternehmen Blue Origin hatte dagegen geklagt, das SpaceX die Mondlandefähre bauen darf - und Geldmangel hat die NASA im Jahr 2022 bekannt gegeben, dass Artemis 3 nicht vor 2025 starten wird.

Das Artemis-Programm und der Mond: Gekommen, um zu bleiben?