Starlink-Satelliten Himmlischer Störfaktor oder digitale Chance?

Starlink: Hat das All ein Platzproblem?



Die Trägerrakete Falcon-9 von SpaceX kann nach einem Start wieder verwendet werden. Aber die SpaceX-Satelliten könnten zum Müllproblem werden.

Der Platz in den Erdumlaufbahnen ist begrenzt. Unser Orbits, und vor allem die niedrigen Erdorbits, sind ein begrenztes Gut. Weltraumschrott ist zu vermeiden, da er anderen Satelliten gefährlich werden könnte. Aufgrund der Menge an Starlink-Satelliten aber wird es immer wieder Ausfälle von Satelliten geben. Was passiert, wenn diese mit anderen Satelliten kollideren? Ganze Orbits könnten so unbenutzbar werden - aufgrund von Müll.



Das Entsorgen von Satelliten durch die Erdatmosphäre ist zwar gang und gäbe. Zwar war die Anzahl der Satelliten bislang noch begrenzt, Weltraumschrott ist trotzdem bereits jetzt ein großes Problem. Nun aber werden SpaceX und andere Unternehmen in Zukunft tausende Satelliten in die Erdumlaufbahnen einbringen. Diese müssen irgendwann auch wieder entsorgt werden. Ob dies negative Auswirkungen auf die Erdatmosphäre haben könnte - schließlich bestehen Satelliten aus anderem Material als das, was in Form von Staub, Meteoriden und Asteroiden jeden Tag auf die Erde prasselt - ist derzeit noch nicht bekannt.



Dieses Szenario geht auch davon aus, dass die Satelliten entweder kontrolliert in die Erdatmosphäre abgelenkt werden, oder aber früher oder später selbst aufgrund des Luftwiderstandes dort enden und verglühen. Allerdings sind die Satelliten von SpaceX nicht alleine dort oben in den Erdumlaufbahnen. Ein Zusammenstoß mit einem anderen Satelliten aber wäre fatal: Der dadurch entstehende Weltraumschrott würde zur Gefahr für weitere Satelliten. Ein Kaskadeneffekt könnte folgen, das sogenannte Kessler-Syndrom. Dadurch könnten ganze Erdumlaufbahnen unbrauchbar werden - nicht nur für die Betreiber der an der Kollision beteiligten Satelliten, sondern auch für alle anderen.