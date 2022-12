Mondgestein Pulverisiert von Meteoriten

Aufbewahrt Mondgestein auf der Erde

Die NASA hat das meiste Mondgestein gesammelt, während der sechs Apollo-Missionen. Insgesamt kamen dabei 382 Kilogramm zusammen. Die sowjetischen Luna-Sonden brachten 326 Kilogramm mit auf die Erde, die jüngste chinesische Mission Chang'e 5 sammelte knapp zwei Kilogramm ein.



Das Mondgestein ist für die Wissenschaft sehr wertvoll, so wurden zum Beispiel drei neue Minerale gefunden, die auf der Erde gar nicht existieren: Amalcolit, Tranquillityit und Pyroxferroit. Darüber hinaus sind die Gesteine sehr alt und stammen teilweise aus sehr frühen Phasen des Sonnensytems.



Aufbewahrt wird das Apollo-Mondgestein größtenteils im Lyndon B. Johnson Space Center in Houston, Texas. Kleinere Proben wurden nach der letzten Apollo-Mission an 135 verschiedene Nationen verschenkt, auch in Deutschland kann man Mondgestein im Museum anschauen, zum Beispiel im Deutschen Museum in München, im Technik Museum Speyer und im Haus der Geschichte in Bonn.



Darüber hinaus gelangte Mondgestein noch in Form von Meteoriten auf die Erde, rund 30 Kilogramm sind dokumentiert.