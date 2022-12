Europäische Weltraumforschung Kooperation statt Konkurrenz: Die ESA-Strategie im All

Partner der ESA oder Rivale? Chinas Ambitionen im Weltall



Die Weltraummission SMILE soll ab Ende 2024 die Wechselwirkung zwischen der Magnetosphäre der Erde und dem Sonnenwind beobachten.

Ein vergleichsweise neuer, aber sehr bedeutender Akteur im Weltraum ist China. Bereits mehrere Mondmissionen, einen Rover auf dem Mars und seit kurzem auch eine eigene modulare Raumstation gehen auf das Konto der chinesischen Raumfahrtbehörde CNSA.



"Es ist tatsächlich so, dass China jetzt wie eine Rakete abzieht und viele Dinge machen kann, die wir einfach aufgrund der finanziellen und Manpower-Limitationen nicht machen können", sagt ESA-Wissenschaftsdirektor Hasinger. Und auch wenn das Reich der Mitte eine junge Raumfahrtnation ist, sei es doch so, dass China "sehr, sehr gut ist im Wiederherstellen und Bessermachen von Dingen, die andere Leute bisher gemacht haben".



Dennoch liege die ESA aus Sicht des Astrophysikers Hasinger immer noch in Führung, wenn es um die Entwicklung sehr neuer Technologien geht, zum Beispiel in der Gravitationswellenforschung. Zudem habe die ESA die Chinesen bei den ersten Schritten in die Raumfahrt sehr unterstützt, war also eine Art Geburtshelfer.



Aktuell arbeitet die ESA mit der chinesischen Akademie der Wissenschaften unter anderem an der gemeinsamen Satellitenmission SMILE, die die Wechselwirkung zwischen dem Magnetfeld der Erde und dem Sonnenwind beobachten soll.