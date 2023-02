Raumsonde BepiColombo Europas und Japans Orbiter unterwegs zu Merkur

Etwa 920 Kilometer über Merkur Die ESA/JAXA-Mission BepiColombo hielt am 23. Juni 2022 diesen Blick auf die geologische Landschaft des Merkurs fest, als die Sonde bis auf etwa 920 km an die Oberfläche des Planeten herankam. Große Einschlagskrater sind deutlich zu erkennen, darunter ein 200 Kilometer breites Becken mit mehreren Ringen. Das Manöver war der zweite Vorbeiflug am Merkur und der fünfte von insgesamt neun.

Weltraum-Reise: Sieben Jahre ist BepiColombo unterwegs

Sieben Jahre dauert die Reise von BepiColombo insgesamt. Erst am 5. Dezember 2025 wird die Sonde bei Merkur ankommen. In dieser Zeit sind neun Swingby-Manöver an Erde, Venus und Merkur nötig, um BepiColombo in die Umlaufbahn um den Zielplaneten zu bringen. Der erste Vorbeiflug führte BepiColombo am 10. April 2020 dicht an der Erde vorbei.