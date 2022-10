Jupiter, Saturn und Mars Drei helle Planeten im November

Sobald es im November abends auch nur ein wenig dämmert, tauchen die ersten Planeten am Firmament auf, noch vor den Sternen: Jupiter und Saturn ziehen als Gespann Richtung Westen. Ganz versteckt begleitet der ferne Gasriese Neptun die beiden. Etwas später am Abend folgt Uranus, der wie Neptun eher für geübte Planetenbeobachter interessant ist. Dann erscheint unser Nachbarplanet Mars, der die ganze Nacht lang strahlt und immer heller wird.

Die Planeten sind oft die ersten Lichter, die Sie abends am Sternenhimmel funkeln sehen, noch vor den Sternen. Denn die Planeten strahlen meist viel heller als die Sterne, weil sie uns sehr nahe sind und das Sonnenlicht stark reflektieren. Da die Planeten unterschiedlich schnell die Sonne umkreisen, wandern sie stetig durch die Sternbilder und liefern sich miteinander so manches Wettrennen. Jeden Monat stehen sie etwas anders, allabendlich wandern sie ein bisschen.

Schon kurz nach Sonnenuntergang taucht im November ein helles Planetenpaar am noch dämmrigen Abendhimmel auf: Jupiter und Saturn erstrahlen. Den Anfang macht der extrem helle Riese Jupiter: Er schält sich schon etwa zwanzig Minuten nach Sonnenuntergang aus der ersten Dämmerung. Denn mit einer scheinbaren Helligkeit von etwa -2,7 mag ist Jupiter nach Sonne und Mond das hellste natürliche Objekt, das derzeit am Sternenhimmel sichtbar ist. Alle Sterne übertrifft Jupiter bei Weitem, zumal er gerade in den eher unscheinbaren Fischen unterwegs ist. Sein Scheibchen ist mit einem scheinbaren Durchmesser von rund 45 Bogensekunden auffallend groß. Anfang November ist es für Jupiter schon um 17.15 Uhr dunkel genug, am Monatsende bereits eine halbe Stunde früher.

Saturn und Jupiter im November Etwa eine Viertelstunde nach Jupiter macht sich dann auch Saturn bemerkbar, etwa vier Handbreit rechts von Jupiter. Sein Scheibchen ist viel kleiner und mit einer scheinbaren Helligkeit von nur rund 0,7 mag ist er wesentlich dunkler als sein Nachbarplanet. Damit ist Saturn trotzdem heller als die meisten Sterne und damit ein auffallendes Licht. Zumal auch er keine Konkurrenz um sich hat: Saturn steht im Sternbild Steinbock, dessen Sterne wenig hell sind.

Saturn sinkt im Verlauf des Abends bald schon immer tiefer Richtung Südwesten und verlöscht - weil er weniger hell als Jupiter ist - auch schneller in den Dunstschichten am Horizont. Anfang November ist Saturn etwa bis elf Uhr abends hoch genug, Ende November schwindet sein Licht schon um 21.00 Uhr. Jupiter ist dagegen jeweils vier Stunden länger zu sehen.

Mond bei den beiden großen Planeten

Pi mal Daumen: Maßnehmen am Firmament Der zunehmende Mond wandert Anfang November an den beiden großen Planeten vorbei und steht dabei am 1. November nur drei Fingerbreit entfernt unter Saturn, der vermutlich mit dem Mondlicht etwas zu kämpfen hat. Am 4. November ist der Mond nur zwei Fingerbreit von Jupiter entfernt, dem auch das helle Licht des Mondes nichts anhaben kann.

Neptun Jupiter hilft Ihnen im November, einen sehr versteckten Planeten zu finden: Gut drei Fingerbreit rechts von Jupiter können Sie Neptun finden. In der Grafik weiter oben ist auch die Position von Neptun eingezeichnet. Doch Neptun werden Sie mit bloßem Auge vergeblich suchen: Der äußerste Planet im Sonnensystem ist so weit entfernt, dass sein kleines Licht nur in einem Teleskop oder lichtstarkem Fernglas mit Stativ zu finden ist. Etwas Übung, eine klare Nacht und ungestörte Dunkelheit brauchen Sie auch dazu.



Neptuns scheinbare Helligkeit erreicht nur 7,8 mag, sein scheinbarer Durchmesser gerade mal 2,3 Bogensekunden. Anfang November können Sie ab Viertel vor sieben Uhr abends bis morgens ein Uhr Neptun beobachten, am Monatsende zwar schon eine halbe Stunde früher, aber nur noch bis elf Uhr abends. Vom 2. bis 5. November ist der Mond zu nah und vereitelt jede Suche nach Neptun.

Wenn Sie schon mit einem Teleskop auf der Suche nach Neptun unterwegs sind, dann können Sie auch nach seinem Nachbarn Uranus Ausschau halten. Uranus ist der Erde zwar näher und mit einer scheinbaren Helligkeit von 5,7 mag theoretisch noch mit bloßem Auge sichtbar. Doch praktisch sind dafür die Bedingungen selten ideal genug.

Uranus im Teleskop Anfang November können Sie Uranus zwischen 18.45 und 5.15 Uhr beobachten, Ende November wie Neptun schon eine halbe Stunde früher, aber nur noch bis 4.45 Uhr, dann steht Uranus zu tief. Sie finden Uranus unter dem markanten Bogen des Sternbilds Widder, rechts des Siebengestirns. Die Sternkarte zu Mars weiter unten zeigt auch die Position von Uranus. Vom 6. bis 10. November ist der Mond zu nahe.

Bis der nächste helle Planet am Abendhimmel erscheint, müssen Sie Anfang November bis kurz vor acht Uhr warten. Dann geht Mars im Nordosten auf. Allabendlich erscheint er ein wenig früher, Ende November ist er schon ab fünf Uhr hoch genug, dann ist es für Mars schon dunkel genug. Denn unser Nachbarplanet nähert sich der Erde und wird dadurch immer heller. Im November wächst seine scheinbaren Helligkeit von -1,2 auf -1,8 mag. Am Monatsende ist er damit nur noch eine Größenklasse dunkler als Jupiter und 2,5 Größenklassen heller als Saturn. Und dabei wird's nicht bleiben:

Am 8. Dezember 2022 steht Mars in Opposition. Das ist der Moment, an dem die schnellere Erde unseren äußeren Nachbarn auf der Innenbahn überholt. Dadurch ist Mars der Erde so nah wie sonst nie und besonders hell und groß. Außerdem steht er dann aus unserer Sicht der Sonne genau gegenüber, ist daher wie ein Vollmond voll vom Sonnenlicht angestrahlt und die ganze Nacht zu sehen. Schon jetzt im November bleibt Mars sichtbar, bis der Morgen dämmert.

Mars mitten im Wintersechseck

Uranus und Mars im November Mars steht an einem sehr hübschen Platz am Firmament: fast mittig im Wintersechseck. Das wird gebildet aus den hellsten Sternen der Sternbilder Fuhrmann, Stier, Orion, Großer und Kleiner Hund und den Zwillingen (im Uhrzeigersinn). Mars ist damit umringt von den hellsten Sternen, die der Sternenhimmel der Nordhalbkugel zu bieten hat. Der hellste davon ist Sirius im Großen Hund, links unter Mars, aber mehr als vier Handbreit entfernt. Er ist - mit Abstand - der hellste Stern am ganzen Firmament. -1,46 mag beträgt seine scheinbare Helligkeit. Damit wird er Ende November von Mars übertroffen.

Der rote Planet Mars Mars bewegt sich immer sehr schnell übers Firmament. Anhand der beiden gut sichtbaren Hörnerspitzen des Stiers können Sie das im November besonders leicht beobachten: Anfang November ist Mars noch fast auf der Höhe des oberen Stierhorns, rechts von dessen Spitze, die der Stern Elnath bildet. Ende November ist Mars tiefer und weiter links zu finden - mittig zwischen beiden Hörnerspitzen (siehe Sternkarte weiter oben).

Der abnehmende Mond ist am 11. November nur zwei Fingerbreit von Mars entfernt. Sie finden Mars dann rechts über dem Mond.

Zwei Planeten sind im November gar nicht zu sehen: Merkur und Venus. Beide ziehen gerade aus unserer Sicht hinter der Sonne vorbei. Im Dezember werden sie wieder auftauchen, abends im Westen.