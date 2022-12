Pluto Der Zwergplanet

Obwohl Pluto kein Planet mehr ist, sondern nur noch ein Zwergplanet, könnt ihr ihn am Sternenhimmel beobachten. Aber einfach ist das nicht: Pluto ist so klein und so weit entfernt, dass ihr schon ein recht großes Teleskop braucht.

Pluto, früher der äußerste Planet des Sonnensystems, ist eine echte Herausforderung für Sterngucker. Denn Pluto ist nicht nur sehr weit weg, sondern als Zwergplanet ist er auch kleiner als die Planeten: Er hat einen Durchmesser von nur etwa 2.300 Kilometern - weniger als unser Mond. Auf seiner elliptischen Bahn kreist er weit außen um die Sonne - 30- bis 50-mal weiter von ihr entfernt als die Erde. Die Sonne ist auf Pluto nur noch ein heller Stern unter all den anderen. Selbst bei seiner größten Annäherung ist er 4,3 Milliarden Kilometer von uns weg - über hundertmal weiter als die Venus.

Winzling am Firmament

Dadurch ist Plutos scheinbare Größe am Firmament verschwindend gering - buchstäblich: Er misst gerade mal eine Zehntel Bogensekunde (0,1''). Neptun, der kleinste der Planeten (aus Sicht der Erde), ist 23-mal größer im scheinbaren Durchmesser. Und der in Wirklichkeit nur doppelt so große Merkur, unser innerster Planet, erscheint am Firmament 150-mal größer als Pluto, denn Merkur ist nur 75 Millionen Kilometer von uns entfernt.

Pluto ist nur noch ein Zwergplanet

Mehr zu Pluto zum Thema Pluto Zwergplanet am Rande des Sonnensystems

Die geringe Größe wurde Pluto in den letzten Jahren zunehmend zum Verhängnis - zahlreiche Kleinplaneten wurden entdeckt, die seinen Status als Planet allmählich in Frage stellten. Nach der neuen Definition aus dem Jahr 2006 gilt Pluto nicht mehr als Planet: Eine neue Kategorie der Zwergplaneten wurde eingeführt, die Pluto nun als Prototyp anführt.

Zappenduster: Pluto ist nur im Teleskop sichtbar

So weit draußen im Sonnensystem erreicht Pluto sehr wenig Sonnenlicht. Und obwohl er eine recht hohe Albedo von 0,6 hat, also 60 Prozent des einfallenden Sonnenlichts reflektiert, ist davon bei uns wenig zu sehen: Pluto hat eine sehr geringe scheinbare Helligkeit von maximal 14,3 mag - er erscheint höchstens wie ein Stern 15. Größenklasse. Damit ist er weit außerhalb des Bereichs der Sterne, die mit bloßem Auge gesehen werden können (bis zur 6. Größenklasse).

Pluto und sein Mond Charon Wollt ihr also den Zwergplaneten weit draußen im Sonnensystem selbst sehen, braucht ihr ein Teleskop mit mindestens 30 Zentimetern Öffnung. Doch selbst dann seht ihr Pluto nur als schwaches Lichtlein. Plutos Mond Charon werdet ihr gar nicht entdecken. Aber tröstet euch: Bis 1930 hatte überhaupt niemand Pluto entdeckt.

Gemächlicher Wanderer

Habt ihr Pluto jedoch einmal im Teleskop gefunden, macht er es euch leicht: Jahr für Jahr werdet ihr ihn um dieselbe Zeit fast am gleichen Ort wiederfinden. Denn Pluto hat eine lange Umlaufzeit: Er braucht über 248 Jahre, um die Sonne einmal zu umrunden. Daher ist seine Eigenbewegung am Firmament sehr gering - nicht einmal anderthalb Grad im Jahr (weniger als einen Fingerbreit). In den nächsten Jahren findet ihr ihn im Sternbild Schütze. Dort ist er schwer zu entdecken: In dieser Richtung blicken wir aufs Zentrum unserer Galaxie und damit auf viele Sterne, Nebel und andere Objekte.

Eine lange, kleine Oppositionsschleife

Pluto am Firmament Pluto zieht die typische Oppositionsschleife über den Himmel, auch wenn sie - entsprechend seiner geringen Eigenbewegung - sehr klein ist. Dafür dauert sie rund ein halbes Jahr: Von Oktober bis Mai zieht Pluto ganz normal ostwärts übers Firmament, durchläuft dabei im Januar seine Konjunktion und ist dann für uns nicht zu sehen, da er hinter der Sonne verschwunden ist. Im Mai kehrt er um und läuft für das nächste halbe Jahr "rückläufig" durch die Oppsitionschleife in Richtung Westen.

Der Zeitpunkt seiner Opposition ändert sich dabei kaum: Nur um rund zwei Tage pro Jahr. Die beste Zeit zur Beobachtung ist die nächsten Jahre im Juli. Dann erreicht Pluto um Mitternacht (ein Uhr in MESZ) seine höchste Position am südlichen Himmel. In diesen Stunden ist es dann auch im Sommer dunkel genug, um ihn zu finden.