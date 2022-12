Kometen aus Staub und Eis Die Schweifsterne vom Rand des Sonnensystems

Am "gefrorenen" Rand unseres Sonnensystems, in der Oortschen Wolke und im Kuiper-Gürtel hinter Neptun , befinden sich Millionen Materiebrocken wie die Planetoiden . Von hier stammen auch die Kometen - Himmelskörper aus Gestein und zu Eis gefrorenen Gasen. Sie sind rund 4,5 Milliarden Jahre alt: Klumpen aus dem Staub, der um die junge Sonne wirbelte. Doch von den Kleinplaneten sind sie sehr verschieden.

Langhaarige Gesellen

Kometen haben regelmäßige, aber sehr exzentrische Bahnen um die Sonne. Sie kommen vom äußeren Rand des Sonnensystems, ziehen knapp um die Sonne und werden wieder nach außen geschleudert, um vielleicht erst in mehreren tausend Jahren wieder zu kommen.

Drei Tonnen pro Sekunde

In jedem Jahr nähern sich zig Kometen der Sonne - und damit auch der Erde. Doch die meisten sind nicht ohne Hilfsmittel zu beobachten, da sie kaum heller werden als Sterne zehnter bis 15. Größenklasse.

Kometenkern Halley mit austretenden Jets

Der Kern oder Nukleus eines Kometen ist mit rund 20 Kilometern Durchmesser meist recht klein. Ihn umhüllt eine diffuse Wolke aus Staub und Gas: das so genannte Koma. Auch der Schweif eines Kometen besteht vor allem aus Gasen. Nur winzige Staubpartikel werden vom Nukleus mitgerissen. Doch die Masse macht's: Der Halley'sche Komet verliert pro Sekunde rund drei Tonnen Material aus sieben so genannten Jets. Daher auch seine merkwürdig trudelnde Bewegung, die aber in sich über Jahrmillionen gleich bleibt.