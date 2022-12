Planet Merkur Der innerste Planet im Sonnensystem

Scheinbare Größe und scheinbare Helligkeit Merkurs

Am Firmament erreicht Merkur nur eine scheinbare Größe zwischen sechs und 15 Bogensekunden (15'') - wesentlich kleiner als Mars, Jupiter oder Saturn und nur etwa ein Viertel der großen Venus. Noch schlechter ist es um Merkurs Rückstrahlkraft bestellt: Mit 0,1 ist seine Albedo die geringste aller Planeten - selbst der staubige Mars reflektiert mehr Licht. Doch weil Merkur so nahe bei der Sonne ist, erreicht er trotzdem eine scheinbare Helligkeit bis zu -1,6 mag - etwa wie Sirius, der hellste Fixstern.

Wechselnde Phasen von Merkur

Wenn ihr den kleinen Merkur beobachten wollt, nutzt möglichst ein Fernglas, noch besser ein kleines Teleskop. Dann könnt ihr nicht nur seine abnehmende oder zunehmende Sichel beobachten, sondern ihn sogar am Taghimmel finden. Allerdings muss die Sicht dafür sehr klar sein - und die Sonne sollte am besten von Wolken bedeckt sein. Oder nutzt den Schatten eines Gebäudes. Seine häufigen Transite vor der Sonne können ebenfalls gut beobachtet werden, allerdings nur mit einem Teleskop - und immer nur mit einer speziellen Schutzfolie für Teleskope!

Zwei Monate abends, zwei Monate morgens am Himmel

Der innerste Planet ist flott unterwegs: Merkur rast in nur 88 Tagen einmal um die Sonne - in jedem Erdenjahr viermal. Da wir uns in dieser Zeit auch einmal um die Sonne drehen, überholt uns Merkur jährlich dreimal. Dreimal wandert er genau zwischen uns und der Sonne durch seine untere Konjunktion - vom Abend- an den Morgenhimmel. Merkur kreist mit geringem Abstand um die Sonne und steht er an unserem Himmel daher auch immer in ihrer Nähe - höchstens ein Sternbild westlich oder östlich von ihr.