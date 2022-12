Ekliptik & Erdachse Wo die Planeten ihre Kreise ziehen

Die Erde kreist auf der gleichen Ebene um die Sonne wie alle anderen Planeten . Diese Ebene der Umlaufbahnen nennt man Ekliptik oder Planetenebene . Sogar der Mond bewegt sich etwa in der Ekliptik um die Erde. Vom äußeren Rand des Sonnensystems betrachtet, erscheint die Ekliptik als diese Ebene.

Von der Erde aus nehmen wir dagegen die Ekliptik als eine (gedachte) Linie am Himmel wahr, auf der im Lauf des Jahres Sonne und Planeten übers Firmament ziehen. Dabei bewegen sie sich immer durch die gleichen Sternbilder - die Tierkreisbilder wie Stier, Jungfrau oder Krebs , die ebenfalls auf der Ekliptik liegen. Nie sind sie in den Sternbildern Orion oder Großer Bär zu sehen.

Neigung der Erdachse

Durch die Neigung der Erde zur Ekliptik ergeben sich unsere Jahreszeiten.

Die Erdachse ist in einem Winkel von 23,5 Grad (genau: 23°27') zur Ekliptik geneigt und weist immer in die gleiche Richtung. Die Nordhalbkugel der Erde neigt sich dadurch mal zur Sonne hin, mal von ihr weg (und die Südhalbkugel umgekehrt) - der Grund für unsere Jahreszeiten. Wäre die Erdachse dagegen senkrecht, würde die Sonne immer gleich auf- bzw. untergehen und mittags gleich hoch stehen - es gäbe das ganze Jahr hindurch gleich viel Sonnenlicht. Doch durch die Neigung der Erdachse zur Ekliptik steht die Sonne mal hoch, mal tief am Himmel - und mal länger, mal kürzer.