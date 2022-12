Sonnenkalender Wann die Sonne auf- und untergeht

Jeden Tag ändern sich die Zeiten von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Grund dafür ist, dass die Erdachse schräg steht und sich im Lauf des Jahres mal zur Sonne hin-, mal von ihr wegneigt. Dadurch geht die Sonne im Winter etwa vier Stunden später auf und vier Stunden früher unter als im Sommer (in Süddeutschland; in Norddeutschland ist der Unterschied noch größer).

Für Standorte nördlich oder südlich von München ist die Umrechnung komplizierter - die Tage sind dann länger oder kürzer: Im Sommer geht im Norden die Sonne früher auf und später unter, im Winter umgekehrt. In den Allgäuer Alpen sind die Sommertage um zehn Minuten kürzer als in München, im Winter geht die Sonne dafür fünf Minuten früher auf und später unter.

Sommerzeit und Winterzeit: Die Zeitumstellung

Immer am letzten Sonntag im März werden nachts die Uhren um eine Stunde vorgestellt. Ab jetzt tickt die Mitteleuropäische Sommerzeit MESZ, damit alle Arbeitenden ein wenig mehr vom Sonnenlicht haben. Immer am letzten Sonntag des Monats Oktober endet die Sommerzeit, dann herrscht wieder die normale Mitteleuropäische Zeit MEZ .

Übrigens gibt es die Sommerzeit, geregelt per Gesetz, regulär seit 1980. Aber auch 1916 bis 1918 gab es schon mal eine Sommerzeit in Deutschland, 1947 sogar eine "Hochsommerzeit" mit zwei Stunden Zeitverschiebung. Im obigen Sonnenkalender sind übrigens alle Angaben in MEZ - von Ende März bis Ende Oktober müsst ihr eine Stunde dazurechnen, dann erhaltet ihr die Auf- und Untergangszeiten in Sommerzeit.