Sterne & Sternbilder im November Wasserwesen, Meeresgötter, Helden

Wasserwesen im November Zahlreiche Wasserwesen tummeln sich im November am Sternenhimmel: Fische, Wassermann und Walfisch sowie ein kleiner Teil der Südlichen Fische. Die Wasser-Sternbilder sind schwer zu sehen, denn ihre Sterne sind nur von zweiter Größenklasse und schwächer. Bis auf einen: Im Südlichen Fisch prangt der Riesenstern Fomalhaut dicht über dem Horizont.

next picture

Die astrologischen Sternzeichen beruhen noch auf der antiken Einteilung des Tierkreises in zwölf gleich lange Strecken und werden für Horoskope genutzt. Das Sternbild meint dagegen die tatsächlich aus den dazugehörigen Sternen am Himmel gebildete Figur - die astronomische Bezeichnung für eine bestimmte Sternengruppe.

Rund elf Stunden dauert die Novembernacht. Für Sterngucker Grund zur Freude, denn im Laufe der Nacht ziehen fast alle Sternbilder der Nordhalbkugel über den Himmel. So sieht der Herbsthimmel am Abend aus:

Fast der ganze Tierkreis zieht über den Himmel

Hopping am Himmel

Tipps für die Sternsuche Hopping am Himmel

Eine lange Novembernacht gibt Ihnen die Möglichkeit, fast alle Sternbilder des Tierkreises kennenzulernen, die auch den astrologischen Sternzeichen zur Vorlage dienen: Während am frühen Abend der Schütze gerade im Westen versinkt, mit Steinbock und Wassermann im Gefolge, prangen gegen zehn Uhr abends die Fische hoch im Süden. Links davon finden Sie den unscheinbaren Widder. Noch ein Stück weiter zieht der Stier herauf und selbst die Zwillinge erstrahlen schon. Etwas später folgen im Osten Krebs und Löwe. Kurz vor der Morgendämmerung taucht auch die Jungfrau noch auf. Nur Waage und Skorpion bleiben im November verborgen. In den Sternbildern des Tierkreises erstrahlen meist auch ein paar besondere Lichter, die gar keine Sterne sind: Wir verraten Ihnen, welche Planeten am Novemberhimmel zu sehen sind.