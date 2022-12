Sternbilder im Winter Das Wintersechseck mit den hellsten Sternen

Der Winterhimmel hat viel zu bieten: Die Nächte sind so dunkel, dass viel mehr Sterne hervortreten als in einer Sommernacht. Und die Winternächte sind so lang, dass nach Einbruch der Dunkelheit das Herbstviereck gerade hoch im Süden steht und das Sommerdreieck noch im Westen sichtbar ist.

Winterhimmel Danach ziehen die Winterbilder über den südlichen Himmel, werden in den Morgenstunden jedoch bereits wieder von den Frühlingsbildern abgelöst. Ende Februar tauchen kurz vor Sonnenaufgang erneut die Sommerbilder auf - jetzt tief im Osten. In einer sehr schlaflosen Nacht könnt ihr also fast den ganzen Nordhimmel vorbeiziehen sehen.

Das Wintersechseck

Wintersechseck Stier

Orion

Großer Hund

Kleiner Hund

Zwillinge

Furhmann

Zudem hat der Winterhimmel die hellsten Sterne und auffällige Sternbilder zu bieten. Sechs davon bilden das Wintersechseck: Ganz im Westen der Stier, der eigentlich schon im Spätherbst kulminiert. Darunter, unübersehbar in seiner markanten Form, Orion. Mit ihm steigt jetzt der Große Hund über den Horizont, unter dem Kleinen Hund. Über diesen erstrecken sich die Zwillinge und fast im Zenit steht der Fuhrmann. Ihre hellsten Sterne Aldebaran, Rigel, Sirius, Procyon (auch: Prokyon), Pollux und Capella (auch: Kapella) bilden das Sechseck, das eine große Fläche einnimmt. Ende Dezember steht es um Mitternacht in seiner höchste Position am südlichen Himmel.

Sirius ist der hellste Stern des ganzen Sternenhimmels. Doch auch viele andere Wintersterne gehören zu den hellsten Sternen. Einige von ihnen sind uns sehr nah wie Procyon im Kleinen Hund, der nur elf Lichtjahre von der Erde entfernt ist. In kosmischen Dimensionen ein Katzensprung. Andere sind viel weiter weg: der Zwilling Castor 45 Lichtjahre, Capella 42 Lichtjahre und Aldebaran schon 68 Lichtjahre. Hier liegt die Leuchtkraft an den Sternen selbst - es sind Riesensterne, die viel Licht aussenden. Der Gigant aber ist Rigel, der Fuß des Orion: Dieser Überriese ist rund 800 Lichtjahre von uns entfernt - aber nicht zu übersehen.

Rings um das Wintersechseck

Weitere Winterbilder Giraffe

Luchs

Kleiner Löwe

Krebs

Sextant

Einhorn

Kompass

Hinterdeck

Hase

Taube

Von so viel Leuchtkraft werden andere Winterbilder fast überstrahlt, wie das Einhorn zwischen den beiden Hunden oder der kleine Hase unter Orion. Bei optimalen Bedingungen könnt ihr unter ihm sogar noch ein Stück der Taube und des Hinterdecks (auch: Achterschiff) sehen, die zum Südhimmel gehören. Links daneben taucht der Kompass auf. Und noch weiter östlich streckt die Wasserschlange schon ihren Kopf hervor, um den Frühling anzukündigen. Mit ihr ist auch der Sextant aufgetaucht, der Ende Februar kulminiert. Über ihm ist bereits der Löwe da, mit dem Kleinen Löwen darüber. Zwischen dem Löwen und den Zwillingen ist ein weiteres Tierkreisbild zu finden: der etwas unscheinbare Krebs. Er kulminiert Ende Januar und läutet damit langsam den Frühling ein.