Die Jahreszeiten am Himmel Sternwanderung übers Firmament

Wanderung der Sterne

Große oder kleine Kreise

Zeit der Jahreszeiten

So sind die zirkumpolaren Bilder eines Standortes immer zu sehen, stehen aber zu verschiedenen Zeiten hoch am Himmel oder tief am Nordhorizont. Die anderen Sternbilder bilden die typischen Jahreszeiten am Himmel - sind aber auch zu anderen Zeiten zu sehen: Die Frühlings-Sternbilder etwa tauchen schon in den Morgenstunden im Winter auf, stehen im Frühling hoch im Süden und sind im Sommer noch im Westen zu finden. Umgekehrt könnt ihr in einer langen Winternacht fast alle Jahreszeiten am Firmament erblicken: Am frühen Abend steht das Sommerdreieck tief im Westen, das Herbstviereck noch hoch. Im Lauf der Nacht zieht das Wintersechseck heran und früh morgens taucht das Frühlingsdreieck schon auf.