Zirkumpolare Sternbilder Immer über uns zu sehen

Manche Sternbilder sind über Deutschland jede Nacht zu sehen: Sie sind zirkumpolar , weil sie sich so nahe am Himmelspol befinden, dass sie von unserem eigenen Beobachtungsstandpunkt aus nie unter den Horizont sinken. Über der Nordhalbkugel bildet der Polarstern im Kleinen Bären den Himmelsnordpol . Er scheint als einziger Stern stillzustehen, während alle anderen Sterne ihn gegen den Uhrzeigersinn zu umkreisen scheinen.

Sie sind jede Nacht zu sehen, das ganze Jahr hindurch. Zu diesen Sternbildern gehören beispielsweise der Große Bär und die Kassiopeia. An ihrer höchsten Stelle durchwandern sie fast den Zenit, senkrecht über euch. An der tiefsten Stelle streifen sie auf ihrem Weg um den Polarstern den Nordhorizont, bleiben jedoch immer sichtbar.

Immer da, aber immer woanders

Je nach Jahreszeit steht ein zirkumpolares Bild nachts mal hoch am Himmel, mal tief über dem Horizont. Denn durch die Bewegung der Erde um die Sonne "tickt" die Sternzeit ein wenig schneller als die Erdzeit: Schon nach 23 Stunden und 56 Minuten ist die Kassiopeia wieder an der gleichen Stelle angelangt. Nacht für Nacht rückt sie so um ein weiteres Grad um den Polarstern herum. Während sie im Frühsommer ganz tief am Nordhorizont steht, hat sie im Spätherbst schon fast den Zenit erreicht.