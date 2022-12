Sternbilder im Sommer Rings um Leier, Schwan und Adler

Deneb im Schwan, Wega in der Leier und Atair im Adler. Dieses Dreieck ist deutlich kleiner als das Frühlingsdreieck , aber dafür viel markanter. Deneb ist fast im Zenit über euch, Wega nur knapp daneben und die untere Spitze mit Atair weist nach Süden. Alle drei Sterne sind so hell, dass ihr sie schon in der Dämmerung entdecken könnt.

Das Sommerdreieck

Als erstes werdet ihr wohl die Wega im Sternbild Leier sehen: Der bläulich-weiß schimmernde Stern ist der hellste am Sommerhimmel. Links neben ihr fliegt der Schwan mit weit ausgebreiteten Flügeln auf der Milchstraße dahin: Das kreuzförmige Sternbild findet ihr leicht wieder, wenn ihr es einmal kennen. Der Adler darunter ist etwas schwieriger, aber über seinen hellen Stern Atair gut zu finden. Die drei Bilder kulminieren fast gleichzeitig Mitte Juli: Der Adler ist jetzt um Mitternacht genau an seinem höchsten Punkt im Süden, die Leier hat ihn soeben überschritten und der Schwan erreicht ihn gerade. Bis zum Sonnenaufgang ist das Dreieck sichtbar.

Rings um das Sommerdreieck

Zwischen Schwan und Adler tummeln sich ein paar kleine Sternbilder: Den Pfeil werdet ihr an seiner markanten Form schnell erkennen, auch der Delphin ist leicht auszumachen. Das Füllen und das Füchschen rechts und links davon sind eher unscheinbar. Von Mitte Juli bis Mitte August stehen diese Bilder am höchsten.

Rechts vom Sommerdreieck prangt Herkules, daneben sind auch die Frühlingsbilder Bärenhüter und Nördliche Krone noch zu sehen. Darunter trägt der große Schlangenträger die Schlange nach Westen. Ihr Kopf ist rechts von ihm, links ragt ihr Ende fast bis zum Adler. Die beiden Bilder sind Anfang Juni an ihrer höchsten Position am südlichen Himmel. Darunter strahlt der helle Kopf des Skorpions mit seinem roten Riesenstern Antares. Weiter nach Osten ziehen sich am Horizont die Tierkreisbilder Schütze, Steinbock und Wassermann. Sie sind schwerer auszumachen, da sie immer sehr tief stehen und nur wenige helle Sterne besitzen. Den Schützen und das kleine Schild darüber könnt ihr am besten Anfang Juli sehen, Steinbock und Wassermann jedoch erst im August. Unter dem Wassermann tauchen dann auch die Südlichen Fische am Horizont auf. Weit oben über dem Wassermann liegt das markante Zickzack der Eidechse auf der Milchstraße, darüber Kepheus. Dieses zirkumpolare Bild ist Ende August gut zu beobachten, da es seine höchste Stellung fast erreicht hat. Damit geht der Sommer schon zu Ende: Im Osten rückt mit Pegasus das Herbstviereck heran.