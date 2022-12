Die Milchstraße Unsere eigene Galaxie

Die alten Griechen sahen in der Milchstraße tatsächlich "verschüttete Milch", (gálaktos: griech. für Milch), von der Göttin Hera über den Himmel verspritzt, als sie beim Erwachen plötzlich Herakles an ihrem Busen trinken sah - den unehelichen Sohn ihres Göttergatten Zeus.

Galaxis oder Galaxie?

Band am Firmament

Milchstraße am Sternenhimmel

In Sommernächten könnt ihr das milchige Band besonders gut beobachten, dann steigt die Milchstraße fast senkrecht aus den Sternbildern Skorpion und Schütze am südlichen Himmel empor, durch den Schlangenträger hindurch, vorbei an Leier und Schwan, über das markante W der Kassiopeia bis zum Sternbild Perseus im Nordosten. 1609 erkannte Galileo Galilei - der erstmals durch ein Fernrohr in den Sternenhimmel blickte - die wahre Natur des milchigen, gut zwanzig Grad breiten Bandes: Es sind Sternballungsgebiete, durchsetzt mit hellen und dunklen Nebeln. Ihr seht in der Milchstraße einen kleinen Ausschnitt unserer Galaxie - das große Ganze bleibt verborgen, weil wir mittendrin stecken.