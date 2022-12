Dunkelwolken Staubige Schattenrisse

Sichtbar wird er wie ein Schattenriss vor dem leuchtenden Orionnebel , den er teilweise überdeckt. Eigentlich ist die Dichte dieser "kosmischen Dreckhaufen" immer noch gering - im Vergleich zur Dichte auf der Erde etwa. Und wie bei den Reflexionsnebeln sind die lichtschluckenden Staubpartikel winzig. Doch an diesen kleinen, rauhen Klümpchen lagern sich immer mehr Atome an - es wachsen Moleküle. Die Wolke, einst mit dem extrem heißen Gas einer Supernova-Explosion ausgestoßen, verdichtet sich immer mehr und kühlt ab.

Phoenix aus der Asche

Die Dunkelwolke ganz nah

Da kein Lichtstrahl ins Zentrum einer Dunkelwolke dringt, werden die Moleküle auch nicht durch einschlagende Photonen abgetrennt, wie es am Rand einer Dunkelwolke passiert. Doch im Inneren wachsen die Moleküle immer weiter, die Dichte nimmt ständig zu. Solch engbegrenzte Dunkelwolken mit hoher Dichte nennt man auch Globulen. Und irgendwann wird in dieser dichten Schwärze ein neuer Stern geboren: Die dicht gedrängten Moleküle fallen durch die ständige Abkühlung in sich zusammen und reiben immer heftiger aneinander - bis wieder so hohe Temperaturen entstehen, dass Kerne verschmelzen.