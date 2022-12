Sterntypen Von Riesen und Zwergen

extreme Sterntypen Die meiste Zeit verbringen Sterne als Hauptreihensterne, die ganz allmählich in ihrem Kern Wasserstoff zu Helium fusionieren und die so gewonnene Energie als Wärme und Licht abstrahlen. Doch alles hat ein Ende - auch der Wasserstoff eines Sterns. Wenn er zur Neige geht, erlebt der Stern einen dramatischen Wandel. Welchen, ist abhängig von seiner Masse. Sterne mit weniger als eine halbe Sonnenmasse wie Rote und Braune Zwerge, fristen ein unauffälliges Dasein: Der Kern erlischt und nach dem Schalenbrennen kühlen auch die Hüllen allmählich ab, bis sich der Stern unter seinem Eigengewicht zu einem Weißen Zwerg zusammenzieht und als Schwarzer Zwerg endet. Etwas schwerere Sterne blähen sich davor noch zu einem Roten Riesen auf, enden aber auch als Weißer Zwerg. Doch sehr schwere Sterne - ab etwa acht Sonnenmassen - enden in einem ganz großen Knall: einer Supernova: Die Hüllen werden abgesprengt und übrig bleibt ein extrem komprimierter Sternenrest - ein Neutronenstern oder ein Schwarzes Loch. Oft ist das Ende eines Sternenlebens ein spektakulärer, helleuchtender Abschied - und am Ende bleibt ein nicht mehr sichtbarer, aber sehr extremer Sternenrest.

Weiße Zwerge Ein Stern "lebt" nur so lange, wie die Kernfusion in seinem Inneren aktiv ist - diese Energie lässt ihn leuchten. Massereiche Sterne gehen zur Heliumfusion über, wenn ihr Wasserstoff zu Ende geht. Sehr massereiche Sterne fusionieren nach dem Helium auch noch schwerere Elemente wie Kohlenstoff. Endet jedoch die Fusion im Kern, kommt es höchstens noch zum Schalenbrennen - der Stern bläht sich zum Roten Riesen auf. Doch ohne zündenden Funken im Inneren sacken alle Sterne von höchstens 1,46 Sonnenmassen am Ende in sich zusammen. Ihr Eigengewicht presst sie etwa auf Erdgröße - ein Weißer Zwerg. So extrem verdichtet haben Weiße Zwerge oft sehr hohe Temperaturen bis 100.000 Grad. Doch weil sie so winzig sind, erreichen sie nur eine geringe Leuchtkraft. Statt dessen erstrahlen oft um diesen Kern die abgestoßenen Hüllen als Planetarische Nebel. Trotz hoher Dichte gibt es im Weißen Zwergs keine Fusionsprozesse mehr. Sie geben nur noch Restwärme ab, bis sie eines Tages völlig erkalten und ein Schwarzer Zwerg übrig bleibt. Außer, ein anderer Stern gibt ihnen etwas Masse ab: Dann erstrahlen sie als Novae erneut - oder werden sogar zur Supernova.

Supernova Eine Supernova ist eigentlich kein Sternentyp, sondern nur ein kurzer Moment am Ende sehr massereicher Sterne. Sterne mit mehr als acht Sonnenmassen fusionieren nach Wasserstoff und Helium auch die immer schwereren erbrüteten Elemente - bis am Ende im Kern nur noch Eisen übrig ist. Jetzt stoppt jede Kernfusion im Inneren abrupt. Der Eisenkern hat eine enorme Dichte (die berühmte E-Lok, die in einen Fingerhut gepresst ist), ist aber sehr instabil und kollabiert sofort: Die Elektronen werden in die Atomkerne gepresst. Die Dichte des Kerns steigt auf eine Million E-Loks in einem Fingerhut! Die äußeren Hüllen des Sterns, die längst mit schweren Elementen angereichert wurden, stürzen ohne den Fusionsprozess im Inneren jetzt auch nach innen, werden aber von dem dichten, harten Kern mit enormer Wucht reflektiert und in einer gigantischen Explosion ins All geschleudert: die Supernova. Für kurze Zeit erstrahlt der sterbende Stern so hell wie zehn Milliarden Sterne. Seine explodierten Hüllen leuchten noch rund 100.000 Jahre lang als farbenprächtige Nebel. Doch der Kern des Sterns ist unsichtbar geworden - ein Neutronenstern oder ein Schwarzes Loch.

Neutronensterne Wenn im Moment einer Supernova der erbrütete Eisenkern sehr massereicher Sterne kollabiert, entsteht etwas völlig Neues: Die Elektronen werden in die Atomkerne gepresst und verbinden sich mit den Protonen zu Neutronen. Dieser Kern ist maximal dicht gepackt - so dicht, wie Teilchen überhaupt aneinander liegen können. Anderthalb bis drei Sonnenmassen bilden jetzt einen Körper von etwa zwanzig Kilometern Durchmesser. Ein extremes Objekt, in dem keine Kernfusion mehr stattfindet - ein Neutronenstern. Er sendet kaum mehr Licht aus, in seinem Inneren finden keine Prozesse mehr statt. Dafür ist er jetzt ausgesprochen stabil. Ein winziger, enorm schwerer und dichter Kern - fast eine Sternleiche. Manche Neutronensterne geben dennoch Signale von sich: Pulsare sind Neutronensterne mit extremen Magnetfeldern, die sich bis zu tausendmal pro Sekunde drehen. Durch die starken Magnetfelder senden Pulsare genau im Takt ihrer Rotation elektromagnetische Wellen aus, die als Radiowellen messbar sind. Bleiben nach einer Supernova mehr als drei Sonnenmassen im Eisenkern, entsteht ein noch extremeres Objekt: ein Schwarzes Loch.