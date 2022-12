Planetarische Nebel Spektakuläre Enthüllung

Mit Planeten haben sie eigentlich nichts zu tun: Planetarische Nebel verdanken ihren Namen dem Umstand, dass die ersten entdeckten 1785 durch das Fernrohr des Astronomen Friedrich Wilhelm Herschel dem Planeten Uranus so ähnlich sahen, den er erst vier Jahre zuvor entdeckt hatte. Mit einem kleineren Fernrohr wird es euch vermutlich ebenso ergehen - mehr als ein grünliches Scheibchen werdet ihr nicht zu sehen kriegen. Doch diese Nebel lohnen den Blick durch starke Teleskope: Sie gehören zum Schönsten, was das Firmament zu bieten hat - die Schmuckstücke des Nachthimmels!

Alte Hüllen

Planetarische Nebel sind eine Sonderform der Emissionsnebel : interstellare Wolken aus Staub und Gas, die durch einen heißen Stern zum Leuchten angeregt werden. Nur ist in diesem Fall der verantwortliche Stern nicht sehr jung, sondern sehr alt: Ein Weißer Zwerg , ein sterbender Stern, der seine äußeren Schichten abgeworfen hat. Diese alte Hülle umringt den Stern als Planetarischer Nebel in auffällig symmetrischer Form, oft sogar ringförmig. Ein schönes Beispiel findet ihr an unserem Sommerhimmel im Sternbild Leier: den Ringnebel .

Zentraler Zwerg

Immer findet sich in der Mitte eines Planetarischen Nebels der Zentralstern , von dem der Nebel stammt. Allerdings ist dieser Stern meist sehr unauffällig. Er ist nicht sehr hell und wird zudem noch vom leuchtenden Nebel überstrahlt. Dieser Weiße Zwerg in der Mitte ist auch sehr klein - viel kleiner als unsere Sonne. Doch er ist enorm heiß - bis zu 100.000 Grad Oberflächentemperatur.

Katzenaugennebel

Durch diese hohe Temperatur kann das Licht dieses Sterns den Nebel zum Leuchten anregen, indem es sein Gas ionisiert: Photonen schlagen Elektronen aus den Gasatomen heraus. Bei der anschließenden Rekombination der Elektronen mit den geladenen Atomen wird Energie frei - in Form von Licht. Was die Forscher lange verblüffte: Über 90 Prozent des Lichts, das Planetarische Nebel emittieren, liegt genau auf einer Emissionslinie - deren Element lange unbekannt war. Man vermutete erst ein neues Element - "Nebulium". Später stellte sich heraus, dass zweifach ionisierter Sauerstoff genau dieses Linienspektrum aussendet. Nur unter Extrembedingungen kommt diese Spektrallinie im Weltraum vor. Es ist ein grünes Licht, das vom menschlichen Auge als sehr hell wahrgenommen wird. Fotofilmen geht es da leider ganz anders: Sie sind genau in diesem Spektrum nicht besonders sensitiv, daher sind Planetarische Nebel schwer in Echtfarben zu fotografieren.