Planet Uranus Gerade noch sichtbar

Uranus ist der am weitesten von der Erde entfernte Planet, den ihr noch mit bloßem Auge sehen könnt. Mit einem Durchmesser von etwas über 51.000 Kilometern gehört der drittgrößte Planet zwar noch zu den Gasriesen, ist aber nicht einmal mehr halb so groß wie sein Nachbar Saturn. Zugleich ist er aber mehr als doppelt so weit entfernt: An seinem nächstgelegenen Punkt ist er rund 2,6 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Mit knapp vier Bogensekunden (3,9'') scheinbarer Größe ist er damit auch der kleinste sichtbare Planet, Saturn erscheint schon fünfmal größer am Firmament. Uranus ist der innere Nachbar von Neptun, dem äußersten Planeten im Sonnensystem.