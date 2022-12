Die inneren Planeten Venus und Merkur

Weil die beiden inneren Planeten näher bei der Sonne sind, verhalten sie sich auch am Sternenhimmel anders als äußere Planeten. Merkur etwa ist nie am Nachthimmel zu sehen, nur in der Dämmerung könnt ihr ihn finden. Venus ist immerhin schon so weit von der Sonne entfernt, dass sie im optimalen Fall bis zu vier Stunden vor der Sonne auf- oder nach ihr untergeht: Sie ist mal Abend-, mal Morgenstern.