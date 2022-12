Jupiter Der Gigant unter den Planeten

Gestreifte Murmel

Ihr könnt Jupiter leicht mit bloßem Auge am Nachthimmel finden: Mit seinem ruhigen, weißen und intensiven Licht ist er nicht zu übersehen. Dennoch lohnt auch der Blick durch ein Teleskop. Bei kleiner Vergrößerung werdet ihr eine rot-weiß-gestreifte Murmel erblicken, bei größeren Brennweiten entpuppt sich das Muster als Wolkendecke des Planeten. Auch die Rotation Jupiters könnt ihr gut beobachten: Der Planet dreht sich in etwa zehn Stunden einmal um sich selbst. Der "Große Rote Fleck", ein riesiger Sturm in den Wolken, wandert allmählich von rechts nach links.

Ein Sternbild pro Jahr

Anders als Mars, der nur jedes zweite Jahr sichtbar ist, könnt ihr Jupiter alljährlich beobachten. Jupiter braucht knapp zwölf Jahre einmal um die Sonne. Daher bewegt er sich am Firmament um mehr als dreißig Grad pro Jahr ostwärts. So kommt er im Schnitt pro Jahr um ein Sternbild weiter. Das Jahr 2022 ist er in den Sternbildern Wassermann, Fische und Walfisch unterwegs. In letzteren dreht er seine typische Schleife zur Opposition. Da Jupiter weiter innen und damit schneller um die Sonne kreist als Saturn, ist auch seine Schleife um etwa zwei Wochen kürzer. Jedes Jahr beginnt sie einen Monat später; 2022 Ende Juli. Die Opposition erreichte er im September 2022, in dem Moment ist Jupiter immer am prächtigsten.