Meteore Kleine Geschosse mit großer Leuchtkraft

Auch Sternschnuppen sind Meteore

Sternschnuppe

Der Leuchteffekt beim Atmosphäreneintritt entsteht dabei übrigens nicht durch die Explosion des Meteoriden. Es sind Elektronen unserer Atmosphäre, die in einer Höhe von rund hundert Kilometern durch die Bewegungsenergie des eindringenden Körpers zum Leuchten angeregt werden. In vielen Fällen ist diese Erscheinung das Einzige, was wir wahrnehmen: ein Sternschnuppenschauer am nächtlichen Himmel, bei dem alle eintretenden Objekte in der Atmosphäre verglühen. Denn auch Sternschnuppen sind nichts anderes als Meteore. Allerdings nennt man sie nur Sternschnuppen, wenn sie ohne Rest verglühen und ihre scheinbare Helligkeit -4 mag nicht übersteigt.