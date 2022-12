Das Zodiakallicht / Tierkreislicht Zarter Lichtkegel am Horizont

Leuchtender Staub

Zweimal im Jahr

Diese Bedingungen für das Zodiakallicht kommen bei uns nur zweimal im Jahr zustande - wenn die Linie der Ekliptik steil zum Horizont verläuft: Abends im Frühjahr (am besten am 1. März) und morgens im Herbst (am besten am 15. Oktober). Zu diesem Zeitpunkt verläuft die Ekliptik mit einem Winkel von bis zu 66 Grad zum Horizont - steiler geht es in unseren Breiten nicht. Dagegen könnt ihr das Zodiakallicht in Äquatornähe jeden Abend und Morgen beobachten, denn hier verläuft die Ekliptik immer nahezu senkrecht zum Horizont. Solltet ihr das Tierkreislicht erblicken, gewinnt ihr leicht einen Eindruck davon, dass das All zwischen Sonne und Planeten keineswegs leer ist - es ist planetarischer Staub, der hier aufleuchtet.