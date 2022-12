Die äußeren Planeten Weite Kreise von der Opposition zur Konjunktion

Eigentlich unterscheiden sich die äußeren Planeten nicht wesentlich von den inneren bei ihrer Bahn um die Sonne - sie kreisen nur weiter außen und damit langsamer. Doch der Blickwinkel macht den Unterschied: Von der Erde aus gesehen sind die Bewegungen der inneren und äußeren Planeten am Firmament sehr verschieden.

Die inneren Planeten ziehen sehr schnelle, enge Kreise um die Sonne. Sie sind daher immer in deren Nähe zu finden und bewegen gegenüber den Fixsternen sehr stark.

Äußere Planeten ziehen viel langsamer um die Sonne

Äußere Planeten, die uns näher sind, machen ihre Eigenbewegung stärker bemerkbar. Etwa unser Nachbar Mars , der nur doppelt so lange um die Sonne braucht wie wir: Er bewegt sich kontinuierlich ostwärts am Firmament, steht jeden Abend ein kleines Stück weiter links und durchläuft alle ein bis zwei Monate ein ganzes Sternbild.

Innerer oder äußerer Planet?

Für sein Bewegungsmuster an unserem Nachthimmel ist entscheidend, ob ein Planet innerhalb oder außerhalb der Erdbahn die Sonne umkreist. Danach sind die Planeten hier im Sterngucker eingeteilt: Mars ist aus der Sicht der Erde ein äußerer Planet. Oft werden die Planeten des Sonnensystems auch nach ihrer physischen Gestalt eingeteilt: die erdähnlichen Gesteinsplaneten Venus , Merkur , Erde und Mars als innere Planeten, die großen Gasriesen Jupiter , Saturn , Uranus und Neptun als äußere.

Opposition und Konjunktion

Zur Opposition ist uns der äußere Planet am nächsten - wie ein innerer Planet bei seiner unteren Konjunktion: Er befindet sich auf der gleichen Seite der Sonne wie die Erde. Die Erde steht genau zwischen der Sonne und dem äußeren Planeten. Der ist dadurch auf unserer Nachtseite, steht um Mitternacht hoch am südlichen Himmel, wird voll von der "hinter" uns liegenden Sonne angestrahlt und ist so groß und hell wie sonst nie (genau wie der Mond bei Vollmond). Die Konjunktion eines äußeren Planeten entspricht der oberen Konjunktion eines inneren Planeten: Er befindet sich von der Erde aus gesehen hinter der Sonne und ist nicht zu sehen.