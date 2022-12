Eigenbewegung der Erde Und sie dreht sich doch!

Jeden Morgen geht die Sonne auf, zieht über den Himmel und geht abends wieder unter. In jeder Nacht strahlen die Sterne am Firmament. Doch wer genau hinschaut, merkt bald:

Wanderung der Sterne

Auch die Sterne stehen jeden Abend etwas anders am Himmel. Selbst wer nur ein Sternbild kennt, kann zwei Bewegungen am Firmament beobachten: Das Sternbild scheint im Lauf einer Nacht von Osten nach Westen zu wandern. Zugleich steht es jeden Abend um die gleiche Zeit etwas weiter im Westen als am Vorabend. Denn die Sterne ziehen über unseren Himmel - so weit, dass der Nachthimmel im Frühjahr völlig anders aussieht als im Herbst. Aber warum?