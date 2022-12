Der Lauf der Sonne Täglich wechselnder Sonnenstand

Die Sonne ist eigentlich nur ein Stern unter Milliarden anderer Sterne in der Milchstraße. Doch für uns ist sie das wichtigste Gestirn am Himmel. Ihr Licht erwärmt unseren Planeten und ermöglicht so das Leben auf der Erde. Der Stand der Sonne - oder richtiger: der Erde zur Sonne - bestimmt Tag und Nacht, Sommer und Winter - und die Bewegung der Sterne am Firmament.