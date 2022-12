Mondfinsternis In den Schatten der Erde getaucht

In 80 Sekunden erklärt:

So wie die jährlichen Sonnenfinsternisse ereignen sich auch etwa zweimal im Jahr Mondfinsternisse - mit etwa zwei Wochen Abstand zur Sonnenfinsternis. Denn eine Mondfinsternis entsteht durch eine ähnliche Konstellation von Sonne, Erde und Mond, nur das bei der Sonnenfinsternis der Schatten des Mondes auf die Erde fällt, bei der Mondfinsternis jedoch der Schatten der Erde auf den Mond, weil sie genau zwischen Mond und Sonne steht. In beiden Fällen steht der Mond in einem der Drachenpunkte, wo seine Bahn die Planetenebene (Ekliptik) schneidet.