Mondhof oder Mondregenbogen Zarte Lichtbögen um den Mond

Mond mit zartem Hof

Und auch unser Mond hat in sehr kalten Nächten manchmal einen milchigen Lichtkranz um sich. Dieses schwache Leuchten ist in Wirklichkeit jedoch nicht dort oben beim Mond, sondern entsteht ein ganzes Stück tiefer, in der Erdatmosphäre: Die einfallenden Lichtstrahlen vom Mond werden hier an Eiskristallen so gebrochen, gespiegelt oder abgelenkt, dass sie eine Art "Heiligenschein" um den Mond bilden.