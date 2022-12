Die Gezeitenkraft des Mondes Ebbe und Flut vom Mond angezogen

Ebbe und Flut werden vom Mond hervorgerufen. Er zieht mit seiner Gravitationskraft so kräftig an der Erde, dass er die Wassermassen bewegt. Übrigens auch auf der Rückseite der Erde. Und selbst die Erdkruste lupft der Mond ein wenig an.