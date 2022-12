Heller, großer und naher Mond Scheinbare Größe und Helligkeit

Riesiges Gestirn

Durch seine Nähe scheint der Mond auch so groß - obwohl er in Wirklichkeit eines der kleinsten sichtbaren Objekte ist. Seine scheinbare Größe am Firmament beträgt etwa ein halbes Grad - wie die der Sonne. Damit ist der Mond rund 30-mal größer als die Venus in ihren strahlendsten Zeiten!