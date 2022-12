Gröẞen am Firmament Grad, Bogenminuten und -sekunden

Eine Frage des Blickwinkels

Entfernungen am Firmament werden daher als Sehwinkel beschrieben und in Grad angegeben: Von Horizont zu Horizont spannt sich über uns eine scheinbare Halbkugel mit einem Winkel von 180 Grad (180°). Die Positionen, Größen und Entfernungen von Gestirnen zueinander lassen sich mit dieser Maßeinheit beschreiben: Der Polarstern etwa befindet sich von Süddeutschland aus gesehen etwa 48 Grad über dem Horizont, die äußersten Deichselsterne des Großen Wagens sind etwa 6,7 Grad voneinander entfernt.

Diese Entfernungen und Größen lassen sich messen - etwa mit einem Winkelquadranten, wie es in der frühen Astronomie üblich war. Ein Grad ist unterteilt in 60 Bogenminuten (60'), jede Bogenminute entspricht 60 Bogensekunden (60'').

Scheinbare Größe

Auch die scheinbare Größe (oder: scheinbarer Durchmesser) eines Objektes wird in Winkelgrad angegeben. Die Sonnenscheibe nimmt am Firmament ein halbes Grad ein - ihre scheinbare Größe beträgt rund 30 Bogenminuten. Der Mond , obwohl in Wirklichkeit viel kleiner, ist uns so viel näher, dass seine scheinbare Größe ebenfalls etwa 30 Bogenminuten beträgt. Das sind die zwei Einzelobjekte mit der höchsten scheinbaren Größe.

Die Planeten sind erheblich kleiner: Die Venus kann bei ihrer größten Annäherung an die Erde eine scheinbare Größe von einer Bogenminute erreichen, aber in der Ferne auch auf zehn Bogensekunden schrumpfen. Jupiter wird mit 47 Bogensekunden ähnlich beeindruckend, Saturn und Mars erreichen nur noch scheinbare Größen von 20 bzw. 25 Bogensekunden. Neptun, ein riesiger Gasplanet mit 50.000 Kilometern Durchmesser, ist so weit entfernt, dass er höchstens 2,3 Bogensekunden scheinbare Größe erlangt. Und Pluto, der Zwergplanet noch weiter außen im Sonnensystem, erscheint mit 0,1 Bogensekunden am Firmament 18.000-mal kleiner als der Mond, der in Wirklichkeit nur wenig größer ist.