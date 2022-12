Das griechische Alphabet Wie Sterne genau bezeichnet werden

Weil man sein Griechisch ja oft nicht mehr so parat hat - hier noch einmal alle Buchstaben.

Inzwischen sind dank immer besserer Teleskope so viele Sterne bekannt, dass die griechischen Buchstaben längst nicht mehr ausreichen, um alle Sterne in einem Sternbild zu bezeichnen. Deshalb wurden schon im 18. Jahrhundert die Sterne eines Bildes zusätzlich durchnummeriert - mit den Flamsteedschen Ziffern. Daneben finden sich oft auch lateinische Buchstaben. Neuere Sternenkataloge haben oft wieder eigene Nummerierungen. Für den Hobby-Sterngucker genügen meist die griechischen Buchstaben - die so bezeichneten Sterne sind mit dem bloßen Auge, Fernglas oder kleinem Teleskop zu sehen.