Astronomische Maẞe Verwendete Einheiten und Bezeichnungen

Die tatsächliche Größe eines Objekts ist zwar interessant, doch was der Sterngucker allabendlich sieht, sind die scheinbaren Größen am Firmament - gemessen in Winkelgrad und Bogenminuten .

Uhrzeiten werden in der Astronomie oft in Universal Time UT angegeben (auch Coordinated Universal Time UTC oder Weltzeit WZ). Das ist die für den Nullmeridian geltende Zeit. Als Nullmeridian wurde der durch Greenwich in England verlaufende Längengrad festgelegt, daher spricht man auch von der Greenwich Mean Time GMT. Da Deutschland östlich von Greenwich liegt, gilt bei uns die Mitteleuropäische Zeit MEZ (UT plus eine Stunde), von Ende März bis Ende Oktober die Mitteleuropäische Sommerzeit MESZ (UT plus zwei Stunden). Im Sterngucker sind Uhrzeiten in MEZ angegeben, für die Sommermonate müsst ihr eine Stunde dazurechnen.