Fernglas & Teleskop Ausrüstung fürs genaue Sternegucken

Wer lichtschwächere Objekte beobachten will, sollte über die Anschaffung eines Teleskops nachdenken. Es wird ein breites Spektrum an unterschiedlichen Vergrößerungen und Öffnungen angeboten - entsprechend gestaltet sich aber auch das Preisniveau. Nicht immer ist das größte Teleskop auch das geeignetste.

Wollt ihr euch sich in Astrofotografie versuchen, könnt ihr schon mit einer Digitalkamera schöne Ergebnisse erzielen. Beliebt ist auch eine Kombination von Teleskop und Webcam. In jedem Fall benötigt ihr fürs Fotografieren ein Stativ. Auch für die Beobachtung mit dem Fernglas ist ein Stativ ratsam (Adapter werden im Fachhandel angeboten). Es muss sehr stabil sein und sich auf steile Winkel einstellen lassen - denn in der Regel wollt ihr ja Objekte beobachten, die sich über euch befinden. Bei sehr lichtschwachen Motiven solltet ihr eure Kamera während der Aufnahme bewegen lassen - durch die lange Belichtungszeit kommt schnell die Erdrotation ins Spiel. Es gibt motorbetriebene Nachführungs-Automatiken, die Teleskope und Kameras in einer gleichmäßigen Geschwindigkeit bewegen.