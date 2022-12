Mars Unser rot leuchtender Nachbarplanet

Der Planet Mars ist unser äußerer Nachbar im Sonnensystem und mit einem Durchmesser von knapp 6.800 Kilometern etwa halb so groß wie Erde oder Venus. Bei seiner größten Annäherung an uns ist er etwa 60 Millionen Kilometer entfernt - um die Hälfte mehr als die Venus. Allerdings schwankt die kleinste Entfernung des Mars aufgrund seiner exzentrischen Bahn und kann bei mancher Begegnung auch 100 Millionen Kilometer betragen. Daher ändert sich die scheinbare Größe des Planeten am Firmament stark: Im günstigsten Fall erreicht er fast eine halbe Bogenminute (25'') - zwei- bis dreimal kleiner als die Venus in ihren besten Zeiten.