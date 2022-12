Die Mondphasen Von der Sichel zum Vollmond

Junge Mondsichel drei Tage nach Neumond

Der Vollmond befindet sich daher auf der Nachtseite der Erdkugel, während der abnehmende Mond gegen Morgen am Himmel steht. Neumond ist immer tagsüber und die zunehmende Sichel findet ihr am frühen Abend. Übrigens: Ist euch schon einmal aufgefallen, dass bei sehr dünner Mondsichel plötzlich auch die restliche, eigentlich unbeschienene Mondscheibe schwach leuchtet? Der Mond scheint im "aschgrauen Licht". Und das stammt von der Erde: Sie reflektiert so viel Sonnenlicht, dass es den Mond beleuchtet - so wie umgekehrt das Mondlicht unsere Nächte etwas erhellt.