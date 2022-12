Drachenpunkte & Sonnenfinsternis Wo Sonne oder Mond gefressen werden

Drachenpunkte und Finsternisse

Auf seiner geneigten Bahn erreicht der Mond die Ekliptik regelmäßig, zweimal in jedem Monat steht er in einem solchen Knotenpunkt. Damit eine Sonnenfinsternis zustande kommt, muss sich dieser Knotenpunkt jetzt aber auch noch zwischen Sonne und Erde befinden. Das passiert etwa zweimal im Jahr, dann fällt der Schatten des Mondes auf die Erde und es gibt eine Sonnenfinsternis. Es genügt, dass der Mond dabei in der Nähe seines Knotenpunktes steht, damit sein Schatten nördlich oder südlich des Äquators auf die Erde fällt.