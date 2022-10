Partielle Sonnenfinsternis am 25. Oktober Der Mond schob sich ein Stück vor die Sonne

SoFi beginnt über Island und endet in Indien

Ihre Bilder von der Sonnenfinsternis

Partielle Sonnenfinsternis am 25. Oktober 2022 Am 25. Oktober 2022 war in Deutschland eine Teil-Sonnenfinsternis zu sehen. Der Mond bedeckte etwa ein Viertel der Sonnenscheibe. Markus Weber hat den Moment der größten Bedeckung der Sonnenscheibe um Viertel nach zwölf Uhr in München in diesem Bild festgehalten.

In Deutschland war die Sonnenfinsternis mittags

Ein kosmischer Zufall

Warum es nicht jeden Monat eine SoFi gibt

Totale Sonnenfinsternis

Partielle Sonnenfinsternis

Partielle Sonnenfinsternis am 20. März 2015: Thomas Schmaus hat sie in Aichach-Oberbernbach fotografiert und den gesamten Ablauf in einem Foto zusammengestellt.

Der seltene, schöne Sonnenring

Wie lange der schöne Moment der Totalität anhält, ist bei jeder Finsternis verschieden. Die letzte totale Sonnenfinsternis über Deutschland im Jahr 1999 war mit knapp zweieinhalb Minuten recht kurz. Die längste tatsächlich gemessene Totalität gab es am 20. Juni 1955 auf den Philippinen: 7 Minuten und 8 Sekunden. Theoretisch kann die Totalität bis zu 7 Minuten und 33 Sekunden dauern. Das wird die Finsternis am 16. Juli 2186 im Mittelatlantik mit 7 Minuten und 29 Sekunden fast erreichen. Sie bleibt für die nächsten 1.469 Jahre Rekordhalter. Eine ringförmige Sonnenfinsternis kann theoretisch sogar 12,5 Minuten dauern, da der Mond weiter von der Erde entfernt ist. In Erdferne bewegt er sich langsamer und braucht für die gleiche Strecke am Firmament deutlich länger.

Die regelmäßige Sensation

Die nächste Sonnenfinsternis bei uns

Der Moment kurz vor der Totalität

Im April 2023 wird es wieder eine Sonnenfinsternis geben, leider nur für Asien und Australien. Auch die darauf folgenden SoFis sind bei uns nicht sichtbar. Erst im März 2025 findet auch bei uns wieder eine Sonnenfinsternis statt, bei der aber nur ein ebenso kleiner Teil der Sonnenscheibe beschattet wird wie im Oktober 2022.



Erst am 12. August 2026 ist eine SoFi bei uns wieder richtig bemerkenswert. In Teilen Spaniens und Islands wird sie total sein, bei uns wird immerhin der größte Teil der Sonnenscheibe bedeckt. Allerdings findet diese SoFi bei uns bei Sonnenuntergang statt. Für eine totale Sonnenfinsternis in Deutschland müssen wir uns noch sehr lange gedulden: Erst am 3. September 2081 ist es wieder so weit - über dem Gebiet des Bodensees. Rund ein halbes Jahrhundert später, am 7. Oktober 2135, dann auch in Norddeutschland.