Himmlische Koordinaten Die Position der Sterne vermessen

Ihr braucht ein System, mit dem ihr beschreiben könnt, wie weit ein Objekt vom Himmelsäquator entfernt ist. Und in welcher Richtung es zu finden ist - bei aller Drehung am Himmel.

Einmal im Kreis - 360 Grad

Pi mal Daumen: Maßnehmen am Firmament

Entfernungen und scheinbare Größen am Firmament werden in Grad gemessen - zum Kugelmodell passend: Einmal um den Himmel herum sind es 360 Grad - ein voller Kreis wie der Himmelsäquator. Der Halbkreis, etwa von Himmelspol zu Himmelspol, misst 180 Grad. Und vom Äquator zu jedem Pol sind es 90 Grad, ein Viertelkreis. Ein Grad wird in 60 Bogenminuten (60') unterteilt, eine Bogenminute in 60 Bogensekunden (60''). So beschreibt man auch den scheinbaren Durchmesser, den ein Objekt am Himmel hat. Sonne und Mond haben beispielsweise beide einen scheinbaren Durchmesser von einem halben Grad (30 Bogenminuten).