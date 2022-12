Verschiedene Koordinatensysteme Äquatorial-, Azimut- & ekliptikales System

Das System, das ihr auf den letzten Seiten kennengelernt habt, ist das so genannte " geozentrisch-äquatoriale System " : Es nimmt die Erde als Ausgangspunkt und den Äquator als Bezugsebene, Nulllinie. Jedes Himmelsobjekt wird jetzt in Beziehung zu Erde und Himmelsäquator beschrieben.

Man bezeichnet es außerdem auch als bewegliches Äquatorsystem , da die Rektaszension eines Objekts im Verhältnis zum Beobachter ständig in Bewegung ist - der Stern wandert westwärts. Gemessen wird hier immer der Winkel α zum Frühlingspunkt . So hat Sirius, hellster Stern im Sternbild Großer Hund, die Deklination δ=-16°43'22'' (südlich des Himmelsäquators) und die Rektaszension α=6h45m22s (ca. 101 Grad östlich vom Frühlingspunkt).

Beim festen Äquatorwinkelsystem dagegen beschreibt man den Stundenwinkel τ, ausgehend von dem Punkt, an dem der fixe Meridian sich mit dem Himmelsäquator schneidet. Dieser Punkt ist für jeden Beobachterstandpunkt genau im Süden. Ein Stern erreicht einen bestimmten Stundenwinkel τ genau zu einem festen Zeitpunkt. Der Stundenwinkel wird vom Süden her westwärts gezählt. Sirius steht etwa am 1. März um 21.20 Uhr genau auf 0h, eine Stunde später aber schon auf 1h.