Reflexionsnebel Strahlender Staub mit eigenem Stern

Reflexionsnebel verbergen in sich, was sie so schön macht: Sterne, die in die Nebel eingebettet sind, strahlen die Gas- und Staubwolken an. Dieses Sternenlicht wird von den Nebeln reflektiert - daher ihr Name. Manche der Reflexionsnebel könnt ihr selbst entdecken.