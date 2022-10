Gefahr für Fledermäuse Sind Windräder und Artenschutz vereinbar?

Fledermäuse leben je nach Art durchaus unterschiedlich. Doch für alle ist der Wald ein wichtiger Lebensraum, in dem sie ihren Nachwuchs aufziehen, ihr Jagdgebiet oder ihr Winterquartier haben. Seitdem aber immer häufiger auch im Wald Windenergieanlagen gebaut werden, wird das Leben der Fledermäuse in und zwischen den Wipfeln gefährlicher.

Mehr als 200.000 tote Fledermäuse jährlich

Zwei Rauhautfledermäue jagen an einer Rotbuche Nach Schätzungen des Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) sterben pro Jahr mehr als zehn Fledermäuse an jeder konventionell, also ohne besondere Schutzvorkehrungen, betriebenen Windenergieanlage. Ende 2021 gab es in Deutschland nach Angaben des WindEnergie e.V. mehr als 28.000 solcher Anlagen. Die Opferzahl liegt damit in Deutschland pro Jahr bei mindestens 200.000 bis 300.000 Fledermäusen. Die Experten rechnen damit, dass die Zahl der Todesopfer durch den Ausbau von Windkraft im Wald noch weiter steigen wird.

Windkraft vs. Artenschutz?

Das Große Mausohr im Flug Der Ausbau der Erneuerbaren Energien spielt in Zeiten von Energie- und Klimakrise eine große Rolle. Um den Ausbau der Windenergie zu beschleunigen, hat die Bundesregierung im Sommer 2022 unter anderem das Bundesnaturschutzgesetz geändert. Danach können jetzt auch Landschaftsschutzgebiete in die Suche nach Flächen für Windkraftanlagen einbezogen werden. Gleichzeitig werden Schutzzonen für bedrohte Arten definiert. Für die artenschutzrechtliche Prüfung gelten nun bundeseinheitliche Standards, zum Beispiel mit einer Liste kollisionsgefährdeter Brutvogelarten. Der Betrieb von Windenergieanlagen liegt nach diesen Änderungen "im überragenden öffentlichen Interesse" und bekommt damit einen höheren Stellenwert. Die Anpassungen im Bundesnaturschutzgesetz gehen den einen nicht weit genug, die anderen fürchten eine Verschlechterung im Artenschutz.

Wie kann das Risiko für Fledermäuse vermindert werden?

Es gibt durchaus Methoden, um Fledermäuse zu schützen. Seit einigen Jahren kommt das Software-Tool ProBat zum Einsatz, entwickelt von einem Expertenteam der Universität Erlangen. Inzwischen ist die Software die in Deutschland am weitesten verbreitete Methode zur Festlegung von fledermausfreundlichen Betriebsalgorithmen für die Windräder.

Eine mit rotem Markierungslicht ausgerüstete Windkraftanlage Fledermäuse fliegen meistens in der Nacht, bei schwachem Wind und bei Temperaturen von über 10 Grad. Zum Schutz der Fledermäuse werden die Betriebszeiten der Windräder daran angepasst. Aus einer Kombination von akustischen Erfassungen der Fledermausaktivität an den Gondeln der Windenergieanlage und den Forschungsergebnissen von früheren Projekten berechnet die Software standortspezifische Abschaltzeiten für das Windrad. Es gibt also keine pauschalen Abschaltzeiten, sondern je nach tatsächlicher Fledermausaktivität vor Ort. Die Zahl der Fledermaus-Schlagopfer soll damit auf ein bis zwei Tiere pro Anlage pro Jahr gesenkt werden. Die Software wird laufend weiterentwickelt und ist seitens der Gutachter, Betreiber und Behörden anerkannter Standard. Sie ist aber auch nicht unumstritten, zum Beispiel gibt es immer wieder Kritik von Windenergie-Projektierern.

Weitreichende Folgen von Windrädern

