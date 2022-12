Ruhm, Ehre, Dynamit Was ihr noch nicht über Alfred Nobel (und seinen Preis) wusstet

Der Tüftler Alfred Nobel war nie verheiratet. Doch 1876 traten gleich zwei Frauen in sein Leben. Bertha von Suttner Bertha von Suttner, gebürtige Gräfin Kinsky von Wchinitz und Tettau , stammte aus einer verarmten böhmischen Adelsfamilie. Sie hatte sich in Paris bei Alfred Nobel als Privatsekretärin beworben, arbeitete aber nur kurze Zeit für ihn, da Nobel nach Schweden zurückkehren musste. "In dieser Zeit fragte Nobel Bertha von Suttner, ob ihr Herz frei wäre", sagt Gustav Källstrand vom Nobelmuseum in Stockholm . "Wir denken, dass das bedeutet, dass er an ihr interessiert war. Das Problem war, dass sie Nein antwortete." Zwar passten die beiden, trotz ihres Altersunterschieds von zehn Jahren, gut zueinander und führten lange tiefe Gespräche. Doch die spätere Schriftstellerin, Friedensforscherin und Pazifistin lebte da bereits mit ihrem Verlobten Arthur Gundaccar von Suttner zusammen, den sie später auch heiratete. Der Chemiker Alfred Nobel und die Journalistin und Pazifistin Bertha von Suttner blieben zeitlebens befreundet und tauschten sich häufig über Krieg und Frieden aus. "Ich möchte einen Stoff oder eine Maschine schaffen können von so fürchterlicher, massenhaft verheerender Wirkung, dass dadurch Kriege überhaupt unmöglich würden", schreibt Nobel seiner Freundin. Während Alfred Nobel weiter an Sprengstoffen arbeitet, um durch Abschreckung zum Frieden zu gelangen, gründet Bertha von Suttner diverse Friedensgesellschaften in Österreich, Deutschland und Ungar und veröffentlicht einen Antikriegsroman, der zum Welterfolg wird: "Die Waffen nieder". 1906 - zehn Jahre nach dem Tod des Stifters - erhält Bertha von Suttner als erste Frau überhaupt den Friedensnobelpreis.

Sophie Hess



Ebenfalls 1876 traf Alfred Nobel auf eine ganz andere Frau, die ihn viele Jahre begleiten sollte. Die 17 Jahre jüngere Blumenverkäuferin Sofie Hess lernte Nobel in Baden bei Wien kennen. Anfangs stehen Heiratspläne im Raum, doch bald führt das Paar eine Art offene Fernbeziehung. Hess und Nobel schreiben sich Hunderte von Briefen, die - wohl auch wegen des teilweise wenig schmeichelhaften Inhalts - erst 2017 veröffentlicht werden durften, wie die österreichische Tageszeitung "Der Standard" schreibt. Der vermeintliche Wohltäter Alfred Nobel entpuppt sich in den Briefen als Chauvinist und Zyniker. So schreibt er an Sophie Hess: "Jahrelang suchte ich nach jemandem, dessen Herz sich mit meinem verbinden könnte. Aber das kann nicht das Herz einer Frau sein, deren Lebensaussichten und Interessen nichts mit meinen gemein haben." Doch trennen will er sich von seiner jungen Geliebten nicht: "Dir fehlt jede nötige Kultur und Bildung, Du bist noch ein Kind und denkst nicht an die Zukunft. Da ist es nur gut, wenn ein alter, aufmerksamer Onkel über dich wacht."



Sophie Hess, in einfachen Verhältnissen aufgewachsen, nutzt die Beziehung zu dem reichen Fabrikanten für ihren gesellschaftlichen Aufstieg. Sie reist und amüsiert sich im Luxus, den Nobel finanziert, ohne sich wirklich um den eigenbrötlerischen Chemiker zu kümmern. Prompt spart Nobel in seinen Briefen nicht mit antisemitischen Bemerkungen gegenüber der in eine jüdische Familie geborene Sophie Hess: "Obwohl Du sonst keine jüdischen Eigenschaften hast, ist Dein Bedürfnis zu prahlen typisch für Dein Volk." Als Hess 1891 von einem anderen Mann schwanger wird, erklärte Alfred Nobel die Beziehung für endgültig beendet. Dennoch bleibt das Paar in Kontakt und der Industrielle bedenkt sie sogar in seinem Testament.