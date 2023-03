Liebe und Evolution In wen wir uns verlieben

Aufwendiger Nachwuchs: Wenn Männer nützlich werden



Im Laufe der Evolution waren Männer zunehmend auch als zuverlässige Kinderpfleger gefragt: Zu zweit lässt sich der Nachwuchs einfacher hüten.

Wenn wir einen festen Partner suchen, halten wir Ausschau nach Kandidaten, mit denen wir gut harmonieren und lange zusammenbleiben können. Evolutionsbiologe Thomas Junker weiß, warum: "Beim Menschen ist das eigentlich relativ eindeutig. Das liegt an dieser extremen Aufwendigkeit." Der Aufwendigkeit, Kinder auszutragen und großzuziehen. Denn Menschenkinder werden erst spät flügge, ihr Gehirn muss noch viel lernen und wachsen - und das dauert: "Nach der Geburt geht das über Jahre. Das ist so aufwendig, dass das die Frauen alleine nicht gut geschafft haben - vor etwa zwei Millionen Jahren. Da wurden die Männer immer nützlicher, wenn man so will", sagt Junker. Ein zuverlässiger, tatkräftiger Partner - der war für Höhlenfrauen einst also genauso wichtig wie für Frauen heute.