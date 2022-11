Liebe und Sex So hält euch Liebe machen fit

Reine Kur: Wie Lust dem Organismus nützt



Nicht nur das Immunsystem und der Kreislauf profitieren: Wer Sex hat, lebt gesünder.

Schon rund 20 Minuten körperliche Betätigung am Tag senken das Krankheits- und Krebsrisiko. Zu Aktivitäten, die uns fitter machen, gehören so banale Dinge wie Spazierengehen, aber auch aufregende Dinge wie Sex. Auf den Punkt gebracht: Sexuelles Training fördert die Fitness und hält gesund. Und dass sind die Gründe: Ein Orgasmus trainiert die Lunge durch schnelles, kräftiges Atmen. Dazu schüttet der Körper bei einer Erektion Stickstoffmonoxid aus. Das beugt Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor. Beim Sex pumpt das Herz gewaltig, Blut wird energisch durch die Adern gespült und bringt ganz nebenbei Nährstoffe an die richtigen Stellen.



Untersuchungen in den USA und in Australien haben gezeigt: Männer, die öfter als fünfmal die Woche ejakulieren, verringern ihr Risiko an Prostata-Krebs zu erkranken um 30 Prozent. Auch das Immunsystem freut sich über Sex mit Partner: Durch den engen Körperkontakt tauschen wir Keime aus. So stärken Zungenküsse die Abwehrkräfte und zwei- bis dreimal Sex pro Woche reichen, um die Zahl der Antikörper im Speichel merklich zu erhöhen.