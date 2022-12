Corona-Knuddel-Krise Was (Nicht-)Berühren mit uns macht

Abstand, Hygiene und Alltagsmasken – während der Corona-Pandemie gilt "Social Distancing" als Nonplusultra. Doch wenn wir uns nicht mehr begegnen, uns nicht mehr umarmen und berühren dürfen, fehlt uns etwas. Was also ist zu tun? Alternativen für sicheres Kuscheln müssen her!



1. Bäume umarmen

Jemanden im Arm zu halten, fühlt sich gut an. Das dieser "Jemand" auch ein Baum sein kann, darauf weist der Bremer Neurologe Sebastian von Berg hin. Denn auch beim Umarmen eines Baumes werden die Berührungsrezeptoren auf der Haut aktiviert und das Glückshormon freigesetzt. "Das klingt jetzt witzig, aber wenn man das mal gemacht hat, dann merkt man: Das macht ein gutes Gefühl, das fühlt sich groß und stark an", sagte der Mediziner in einem Interview gegenüber Radio Bremen.



Und auch die isländische Forstverwaltung ermutigt Menschen, denen wegen der strengen Corona-Maßnahmen körperliche Nähe fehlt, im Wald Trost zu suchen. Bäume könnten ein Gefühl der Geborgenheit vermitteln, so die Isländer. Im Hallormsstaður-Nationalwald im Osten Islands haben Förster im Corona-Frühjahr 2020 dafür sogar die noch schneebedeckten Wege geräumt. "Wenn man einen Baum umarmt, spürt man ihn zuerst in den Zehen, dann in den Beinen, dann in der Brust und schließlich im Kopf", schwärmen die isländischen Förster. Also: Waldbaden gegen den Corona-Blues!