Sex & Orgasmus Der Höhepunkt der Lust

Orgasm Gap: Nicht alle Frauen haben einen Orgasmus mit ihrem Partner

2017 befragten amerikanische Forscher über 50.000 Frauen und Männer zwischen 18 und 65 Jahren. Ein Drittel der Frauen gab an, mit dem männlichen Partner gar nicht zum Höhepunkt zu kommen. 95 Prozent der Männer erlebten ihren Höhepunkt jedoch sehr wohl mit ihr. Die Wissenschaft spricht in Anlehnung an den Gender Pay Gap (Frauen verdienen weniger als Männer) von einem Orgasm Gap.



Die Klitoris, auch Kitzler genannt, gilt als das Zentrum weiblicher Lust. Sie besteht unter anderem aus Muskeln, Schwellkörpern und Nerven. Mit rund 8.000 Nervenenden besitzt sie fast doppelt so viele wie ein Penis. Einen Unterschied macht hier die Anatomie: Bei Frauen liegt das eigentliche Zentrum der Lust, die Klitoris, größtenteils außerhalb des Körpers und etwas von der Vagina entfernt. Zwar sind beide über Nervenfasern miteinander verbunden, doch wenn die Klitoris beim Sex mit dem Partner nicht mitstimuliert wird, kommen viele Frauen nicht zum Orgasmus. Wenn sie sich selbst befriedigen dagegen schon.



Wissenschaftler sagen, die Anatomie der Frau sei ein Phänomen der Evolution: Bei den meisten Säugetierweibchen liegen die erregbaren Körperteile an der Stelle, an der auch der Penis eindringt. Sie werden also automatisch getriggert - bei vielen Tieren, Kaninchen, Katzen und Frettchen zum Beispiel, löst das den Eisprung aus. Im Embryo entwickeln sich Penis oder Klitoris aus dem anatomisch gleichen Gewebe. Das könnte erklären, warum die Klitoris so weit weg von der Vagina ist.